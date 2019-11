Sequestrate 7 tonnellate di sigarette nel Canale di Sicilia | 17 arresti

Sicilia - Sequestrate 7 tonnellate di sigarette. Un trafficante aveva il reddito di cittadinanza : La Guardia di Finanza ha bloccato otto imbarcazioni fra Trapani e Siracusa. Sequestrato carico di sigarette di contrabbando dal valore di un milione di euro, per il quale sono state arrestate 17 persone, tra loro italiani, libici ed egiziani.. Uno di loro (trapanese) percepiva il reddito di cittadinanza per un ammontare di 1.000 euro mensili.Continua a leggere

Sequestrate 7 tonnellate di sigarette - in manette 17 persone : Maxi sequestro di quasi 7 tonnellate di sigarette di contrabbando provenienti dal Nord Africa, per oltre un milione di euro, e 17 arresti. La Guardia di finanza di Palermo e la componente aeronavale del Corpo, con il supporto dei Reparti territoriali di Trapani e Siracusa, ha portato a termine una maxi operazione che ha portato all'arresto di 17 italiani, libici e egiziani, con il sequestro di 8 imbarcazioni utilizzate per il trasporto di 6,7 ...

Sequestrate 7 tonnellate di sigarette - in manette 7 persone : Maxi sequestro di quasi 7 tonnellate di sigarette di contrabbando provenienti dal Nord Africa, per oltre un milione di euro, e 17 arresti. La Guardia di finanza di Palermo e la componente aeronavale del Corpo, con il supporto dei Reparti territoriali di Trapani e Siracusa, ha portato a termine una maxi operazione che ha portato all'arresto di 17 italiani, libici e egiziani, con il sequestro di 8 imbarcazioni utilizzate per il trasporto di 6,7 ...

Canale di Sicilia - maxi inseguimento in mare : Sequestrate 7 tonnellate di sigarette : La Finanza blocca otto imbarcazioni fra Trapani e Siracusa, 17 arrestati. Un trafficante aveva il reddito di cittadinanza

Sequestrate 100 tonnellate di pomodori pelati. In che condizioni erano : I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, unitamente al personale del Reparto Territoriale carabinieri di Nocera Inferiore, hanno eseguito una verifica igienico-sanitaria in un’industria conserviera di Nocera Superiore. A conclusione dei controlli si è proceduto al sequestro amministrativo di circa 15 tonnellate di prodotti conservieri, privi delle indicazioni utili sulla tracciabilità e ...

Livorno - Sequestrate sei tonnellate di pesce scaduto : La Guardia costiera di Livorno ha sequestrato ben 6 tonnellate di calamari californiani e indiani, seppie indopacifiche e gamberi cinesi congelati. Alcuni prodotti erano scaduti da più di un anno pesce calamaro Guardia Costiera Raffaello Binelli ?Url ...

Palermo : operazione Oro rosso - Sequestrate 6 tonnellate di ferro : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Oltre sei tonnellate di materiale ferroso sono state sequestrate dalla polizia ferroviaria di Palermo nel corso della sesta giornata 'operazione Oro rosso', organizzata in tutto il territorio nazionale per il contrasto ai furti di rame in ambito ferroviario. Durante un

Genova - Sequestrate 15 tonnellate di profumi falsi : Valentina Dardari I documenti di accompagnamento erano appositamente fatti per rendere difficile l’identificazione del tracking del carico Maxi sequestro nel porto del capoluogo ligure, dove i finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Genova hanno intercettato 15 tonnellate di profumi contraffatti. Il carico, che è stato sequestrato a Sampierdarena, si trovava a bordo della ...