L' appello di Lagarde agli stati | servono più investimenti pubblici comuni

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 22 novembre 2019) Milano. Il messaggio di Christineè stato chiaro e perciò è stato apprezzato dalle Borse europee, tutte in salita oggi: la Bce continuerà a sostenere l'economia in una fase di incertezza globale che però presenta anche delle opportunità. Il primo discorso pubblico della neo presidente della

TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Lagarde tranquillizza i mercati e dice che la Bce continuerà a sostenere l'economia in una fase di incertezza globale - di… - ilfoglio_it : Lagarde tranquillizza i mercati e dice che la Bce continuerà a sostenere l'economia in una fase di incertezza globa… - finanza_online : RT @lauranaka: #Lagarde conferma appello #Draghi a governi perché facciano di più per sostenere Eurozona. Ma il problema è che 'governi che… -