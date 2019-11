Corsport | con il Milan Ancelotti mette a centrocampo i palleggiatori con Allan | Fabian ed

Corsport : Milan-Napoli - torna Ghoulam. Si gioca il posto con Mario Rui : L’infermeria del Napoli si va svuotando. Anche Ghoulam è pienamente ristabilito e già l’altro ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Certo non ha ancora le gambe pronte ma sicuramente si candida per un posto in squadra anche contro il Milan, scrive il Corriere dello Sport. L’ultima volta che si è visto in campo è stato il 6 ottobre, in occasione di Torino-Napoli. Veniva dalla tribuna contro il Genk e, ancora prima, c’erano state le panchine con ...

Corsport : Ronaldo-Sarri - clima disteso alla Continassa. Presto una cena per un chiarimento post-sostituzione : Sembrerebbe tutto tranquillo in casa Juve, sul fronte Ronaldo-Sarri. Dopo le polemiche legate alla doppia sostituzione del Fenomeno da parte del tecnico bianconero (prima in Champions e poi in campionato) e la tripletta con cui il portoghese ha dimostrato di stare benissimo, al contrario di quanto affermato da Sarri, i due, ieri, si sono ritrovati in allenamento alla Continassa. Il Corriere dello Sport scrive che il clima era sereno. Cristiano è ...

Corsport : Ghoulam ha avuto un chiarimento con Ancelotti sul suo momento di precarietà : Quello che attende il Napoli nei prossimi giorni è un banco di prova importante, sia per dimostrare a se stessi di avere il carattere giusto per superare il momento di crisi, sia per ricucire lo strappo avvenuto con i tifosi. Anche il presidente De Laurentiis è alla finestra che attende di capire quali saranno gli sviluppi e soprattutto se Ancelotti avrà saputo riprendere le fila dello spogliatoio che sembravano essergli sfuggite di mano. ...

Corsport : De Laurentiis volerà a Liverpool con il Napoli. Sarà l’occasione per un riavvicinamento : Nel weekend De Laurentiis tornerà da Los Angeles. Milan-Napoli la seguirà in tv, mentre decide la linea da seguire per punire i propri calciatori dopo l’ammutinamento della notte di Champions. Il tempo non ha cancellato la ferita e il club vuole riportare l’ordine e ristabilire le regole. Non si sa ancora se la linea adottata Sarà morbida o severa, scrive il Corriere dello Sport, ma sicuramente delle misure andranno prese. La rabbia di De ...

Corsport : Quillon - situazione rinnovo Callejon congelata : La questione del rinnovo di Callejon, come quella di Mertens tiene banco da mesi oramai. Una situazione su cui anche il presidente De Laurentiis si è soffermato spiegando l’offerta che la società avrebbe fatto per il prolungamento del contratto in scadenza giugno 2020, 3 milioni a stagione per due anni. Ieri come riporta il Corriere dello Sport, il procuratore di Callejon Manuel Garcia Quilon, a radio KissKiss, ha chiarito che è tutto ...

Il Corsport contro il comunicato del Napoli su Elmas : «Sballato e privo di buon senso» : Il Corriere dello Sporto critica il comunicato con cui ieri sera il Napoli ha annunciato provvedimenti nei confronti di Elmas reo di aver rilasciato dichiarazioni durante il silenzio stampa. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Nelle ore in cui a Napoli insistono le nubi nere di una crisi violenta e dolorosa, un ragazzo, vent’anni, il diamante come lo chiamano laggiù in Macedonia, parla felice ai giornalisti locali, e ...

Corsport : Manolas quasi perfettamente recuperato. Tornerà in campo contro il Milan : Continua il recupero di Kostas Manolas dopo l’infortunio. Il Corriere dello Sport scrive che il difensore greco Tornerà perfettamente guarito per la partita contro il Milan a San Siro. Non è stato convocato nella sua Nazionale e ha potuto così continuare a svolgere il lavoro personalizzato a Castel Volturno. La sosta gli dà ulteriore margine di manovra per continuare la riabilitazione. Tra nove giorni si può pensare che Tornerà in campo ...

Corsport : allenatori alla Uefa contro il Var - serve più uniformità di giudizio sui falli di mano : La fiducia degli allenatori nel Var, soprattutto per quanto riguarda il giudizio sui falli di mano in area comincia a vacillare, anzi forse è proprio tramontata. Questo è quello che è emerso ieri dal forum degli allenatori organizzato a Nyon qualcosa da cambiare c’è e pure in fretta. serve più uniformità nell’utilizzo della tecnologia, è necessario che l’arbitro vada più volte al video a rivedere le azioni dubbie per non ...

Corsport : Ibra dice sì a Mihajlovic. Contatti quotidiani tra Saputo e Raiola : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i Contatti tra il Bologna e Ibrahimovic (o il suo entourage) sono ormai quotidiani. Giovedì il campione svedese ha parlato con Sinisa Mihajlovic, confermandogli che, in caso di ritorno in Italia, la sua prima scelta sarebbe proprio il Bologna. Ieri, poi, Mino Raiola ha scambiato qualche battuta con Walter Sabatini. Il club emiliano vuole fortemente lo svedese, convinto che, nonostante la sua età, ...

Corsport : ora De Laurentiis pensa anche a una soluzione pacifica con i calciatori : La situazione di crisi c’è, è reale, ed anche l’ammutinamento della squadra nei confronti di una decisione presa dal presidente in persona. Quello che c’è da fare adesso è capire che strada percorrere, cosa fare. Ed è quello su cui si sta interrogando in queste ore De Laurentiis, c’è il futuro, un “conflitto” che può restare vivo o si può provare ad ammorbidire, mitigando la “pena” L’affronto ...

Corsport : Milik out con il Genoa per il riacutizzarsi dei problemi inguinali : Sabato pomeriggio, a sorpresa, poco prima di Napoli-Genoa, la società ha comunicato che Arek Milik non sarebbe stato convocato per il match. Il comunicato del club parlava solo di indisposizione, senza altri particolari. Secondo i media polacchi, scrive oggi il Corriere dello Sport, la causa dell’esclusione del centravanti polacco potrebbe essere il riacutizzarsi dei problemi inguinali emersi ad agosto, nella tournée estiva negli States. Quelli ...

Corsport sul braccio di Lerager : si vede anche in tv - ma arbitro e Var dicono che non basta : È chiaro che dopo la prestazione degli azzurri di ieri ci siano valutazioni più ampie da fare, ma non ci si può esimere dal discutere sull’episodio di ieri sera relativo al rigore non concesso al Napoli. anche il Corriere dello Sport concorda sul fatto che Calvarese sbaglia clamorosamente e che era rigore il tocco di braccio di Lerager sulla punizione di Mertens al ’58 di Napoli-Genoa. Mano che si vede anche in tv di Lerager, ma ...

Corsport : furto Allan - al momento si escludono legami con la contestazione dei tifosi : Il Corriere dello Sport riporta alcuni aggiornamenti sul furto avvenuto in casa di Allan a Pozzuoli Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, sconosciuti si sono introdotti al secondo piano della villetta dove il centrocampista del Napoli vive con la famiglia a Pozzuoli. In quel momento il giocatore era in casa con la moglie, e ciò avrebbe spinto i ladri ad allontanarsi senza rubare nulla. Quando Allan si è accorto ...

Corsport : le regole contro il razzismo? Esistono già - dal 2003 - basta applicarle : Le regole contro razzismo e violenza negli stadi? Esistono già. Dal 2003. Non ne servono altre, vanno solo applicate quelle, scrive il Corriere dello Sport. Ad esempio il biglietto nominativo. Già esiste, scritto e normato. Come la corrispondenza tra quel biglietto ed il posto occupato allo stadio. Anche le telecamere, due, per la precisione, una per una panoramica di insieme e l’altra per lo zoom, sono già previste, insieme ai microfoni ...