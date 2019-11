Team Fortress 2 messo in stand-by | lo studio è concentrato su altri progetti più

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il canale YouTube Valve News Network, ha annunciato che lodi sviluppo di2 ha deciso di mettere in pausa il gioco. Greg Coomer, uno sviluppatore di Valve, afferma che ilche lavora su2 è ora molto piccolo: "Non conosco il numero esatto, ma è rimasta poca gente". Continua dicendo che il gioco potrebbe non ottenere più grandi aggiornamenti e che la squadra sta solo cercando di mantenere vivo il gioco e impedirne la chiusura.Un dipendente senza nome dell'azienda ha dichiarato di non sapere cosa verrà pubblicato in un prossimo aggiornamento dei contenuti, ma afferma anche che "Valve non annuncerà mai che lo sviluppo di2 è finito". Attualmente quindi sembra che ilstia lavorando su "cose ​​più importanti" e secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere stati impiegati nello sviluppo di Half-Life: Alyx, il gioco VR di ...

