Lamorgese vuole cambiare i Dl sicurezza | no maxi-multe per Ong | si a protezione umanitaria

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) I decreti, fortemente voluti dall'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, saranno modificati. A confermarlo è stato il ministro dell'interno Luciana, che ha spiegato di aver voluto accogliere i rilievi presenti dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra le misure troviamo il permesso di soggiorno pere l'abbassamento dellealle Organizzazioni non governative, misure che in linea generale vogliono rispondere alla necessità di rispettare tutti gli obblighi costituzionali e internazionali. La modifica del decretoIn commissione Affari Costituzionali alla Camera, il ministroha annunciato che lo schema del nuovo decreto, che andrà a modificare i decreti fatti approvare dal suo predecessore Matteo Salvini, è già pronto e sarà oggetto dei prossimi colloqui in Consiglio dei ministri. Il nuovo schema terrà ...

igoriezzi : Lamorgese, che evidentemente vuole prendere il posto di Alfano come peggiore ministro degli Interni, ha deciso di s… - annaros70527446 : RT @Antonio89806538: #Lamorgese vuole forse agevolare chi favorisce l'immigrazione clandestina verso l'Italia? #StopInvasione #iostoconsalv… - Antonio89806538 : #Lamorgese vuole forse agevolare chi favorisce l'immigrazione clandestina verso l'Italia? #StopInvasione #iostoconsalvini -