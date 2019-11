In Europa antisemita un cittadino su 4

Circa 1 europeo su 4, il 25% della popolazione, nutre "forti attitudini negative" verso gli ebrei. Lo rivela una indagine sull'antisemitismo svolta in, Canada, Sud Africa, Argentina e Brasile tra aprile e giugno del 2019 per la Anti-Defamation League (Adl), organizzazione ebraica internazionale. In, pochi cambiamenti a ovest ma forte aumento dei pregiudizi antiebraici a est e nel centro,rispetto al 2015: Polonia +11%, Ucraina +14%, Russia +8%. In calo gli atteggiamenti antisemiti in Italia, -11% rispetto al 2015.(Di venerdì 22 novembre 2019)