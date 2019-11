Ilenia | scomparsa a Barcellona da una settimana La famiglia | Aiutateci a trovarla

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Giorni di angoscia in unadella Valtellina perché una ragazza, a, in Spagna da un paio d’anni, da unanon dà più notizie di sé. Non risponde al cellulare e i suoi amici non sanno dire ai familiari dove si trovi. I genitori diCucchi, 22 anni, di Talamona (Sondrio) di cui si sono perse le tracce, preoccupati per il prolungato silenzio, hanno informato le autorità locali di Polizia e la Farnesina. Oggi si apprestano a partire per.Laprovinciadisondrio.it «vive lì da tempo – spiega la cognata Ramona Pisani che con tutti i familiari è in grande apprensione per la ragazza – avevamo sue notizie costantemente ma da unanon contatta lae nemmeno i ragazzi diche la conoscono e frequentano. Questo ci ha allarmato, insieme al fatto che ...

