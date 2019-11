F1 | Ross Brawn sui problemi dei piloti in Ferrari | “Non bello l’episodio | dovrebbero

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Ross Brawn : il futuro di Hamilton lontano dalla Mercedes : Il dirigente di Liberty Media ha parlato del futuro di Hamilton che, nel 2021, potrebbe cambiare team lasciando la Mercedes Sei titoli mondiali già in tasca e nessuna voglia di fermarsi, magari provando a raggiungere la vetta solitaria in mano adesso a Michael Schumacher. Lewis Hamilton sogna in grande, mettendo gli occhi su quel settimo iride che lo renderebbe definitivamente leggenda. Photo4/LaPresse La prima occasione certamente proverà ...

F1 - Ross Brawn : “Il problema della Ferrari ad Austin sono state le gomme - non il motore” : Ferrari e il rendimento negativo di Austin (Usa). sono trascorsi già alcuni giorni dal GP in Texas, premiante la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e decisivo per la vittoria del titolo mondiale 2019 di F1 del britannico Lewis Hamilton. La Rossa deve capire cosa non ha funzionato perché, dopo una seconda parte d’annata costellata dai 6 pole position consecutive e tre vittorie, negli states qualcosa si è inceppato. Tante le cause: la ...

VIDEO Ross Brawn sulle modifiche regolamentari : “Mantenuto il DNA della F1” : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: le telecamere di Sky ne hanno approfittato per intervistare Ross Brawn, che ha parlato a proposito delle modifiche regolamentari che entreranno in vigore dal 2021. VIDEOINTERVISTA Ross Brawn GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...

Formula 1 - Ross Brawn a muso duro contro Verstappen : “in Messico ha dimostrato l’età che ha” : Il direttore sportivo della Formula 1 non ha utilizzato parole positive nei confronti dell’olandese Il comportamento tenuto da Max Verstappen durante le Qualifiche del Gran Premio del Messico non è piaciuto davvero a nessuno, nemmeno a Ross Brawn. Lapresse Il direttore sportivo della Formula 1 ha bacchettato il pilota della Red Bull, sottolineando come certi gesti non debbano essere mai più ripetuti: “Max ha fatto tanti errori ...

Formula 1 - niente mini-race per definire la griglia di partenza : Ross Brawn non nasconde la sua frustrazione : L’ex dt della Ferrari ha espresso il suo punto di vista sul ‘no’ delle scuderie di Formula 1 alla mini-race che avrebbe dovuto sostituire le Qualifiche del sabato L’ipotesi era stata avanzata negli scorsi mesi, e prevedeva una gara sprint a griglia invertita per definire l’ordine di partenza del Gran Premio, sostituendo le attuali Qualifiche. Photo4/LaPresse Un format che non ha convinto le scuderie, che si ...

Formula 1 - Ross Brawn preoccupato per la Ferrari : “c’è una combinazione esplosiva da gestire” : Il direttore sportivo della Formula 1 ha analizzato la situazione che si respira in casa Ferrari, soffermandosi sul dualismo tra Vettel e Leclerc La situazione che si respira in casa Ferrari non è delle più semplici, se ne è accorto anche Ross Brawn, incuriosito dal dualismo nato tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel nelle ultime settimane. LaPresse/Photo4 I due piloti non se le sono mandate a dire nemmeno a Sochi, spingendo il muretto ...