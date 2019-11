Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 21 novembre 2019) Racconta un fedelissimo di Luigi Dialla Camera che il Pd sarebbe sempre in pressing piu' su Beppe Grillo che sugli esponenti di primo piano - qualcuno, tra gli altri, fa il nome del sindaco di Milano Beppe Sala - affinche' intervenga in modo da spingere i pentastellati ad un asse piu' strutturato con i dem. Stamattina dal Nazareno si e' ribadito in ogni caso che non c'e' alcuna 'invasione di campo', che Nicola Zingaretti non ha mai espresso giudizi sulla leadership M5s. Grillo domani dovrebbe essere a Roma per cercare di portare avanti una mediazione e 'pacificare' il Movimento ma, spiegano le stesse fonti, Digia' sarebbe stato chiaro: nessuna virata a, il Movimento va avanti per la sua strada.Anzi qualora Grillo dovesse premere per un input del genere, il capo politico M5s, e con lui c'e' chi giura Di Battista, si opporrebbe. Dietro l'angolo c'e' lo spauracchio ...

fisco24_info : Di Maio blinda il M5s: nessuna virata a sinistra, il Movimento va avanti per la sua strada: Racconta un fedelissimo… - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: Di Maio blinda il M5s: nessuna virata a sinistra, il Movimento va avanti per la sua strada - ilfogliettone : Di Maio si blinda e accelera su facilitatori, M5s no virate a sinistra - -