Aumento stipendi statali 2020 | fasce importi | a chi aumenta e quanto

Comuni - Aumento in vista per gli stipendi dei sindaci dei piccoli enti : aumento in vista per le indennità dei sindaci dei piccoli Comuni. Il governo sta studiando una norma, che dovrebbe arrivare entro fine anno con la manovra, per far salire ad almeno 1.500 euro...

Rinnovo contratto scuola : Aumento stipendio - sindacati “siamo delusi” : Rinnovo contratto scuola: aumento stipendio, sindacati “siamo delusi” Si parla di Rinnovo contratto scuola, ormai scaduto nel 2018, e di aumento stipendio del personale docente e non solo. Si registra delusione da parte dei sindacati, come ad esempio lo SNALS, che per voce di Elvira Serafini, in occasione di un’intervista a CosmoPolisMedia, ha parlato proprio in merito al CCNL e relativamente all’aumento salariale del personale che lavora ...

Aumento stipendio Forze Armate e Polizia : importo netto e lordo : Aumento stipendio Forze Armate e Polizia: importo netto e lordo Ci sono le risorse per il rinnovo dei contratti statali, così come per l’Aumento dello stipendio per Forze Armate e Polizia? Gli sforzi del governo sono stati fatti, ora è tempo di parlare di importi, già evidenziati dalle prime indiscrezioni. Ad affermare l’impegno dell’esecutivo sul tema ci ha pensato la ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, che ha detto: “Il ...

Legge di Bilancio - divisioni in maggioranza : slitta consiglio dei ministri. Pd : “Da M5s no ad Aumento degli stipendi per salvare Quota 100” : consiglio dei ministri slittato per divisioni nella maggioranza di governo. Quello che nel tardo pomeriggio sembrava essere solo un retroscena, in serata è diventato ufficialità grazie alle dichiarazioni dei rappresentanti Cgil, Cisl e Uil, che al termine dell’incontro al Mef sulla manovra hanno prima ribadito che “Quota 100 non si tocca”, per poi ammettere candidamente che sul punto “il Governo è ancora diviso e sta ...

Manovra : De Micheli - ‘sciocca superiorità definire irrisorio Aumento stipendio’ : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Il Partito democratico vuole aumentare gli stipendi: non si abbia un atteggiamento di superiorità sciocca nel definire l’aumento dello stipendio una misura irrisoria. Quaranta euro al mese, 500 euro all’anno per cominciare, che diventeranno tra 18 mesi 1.500 euro all’anno, per chi guadagna mille euro al mese o anche meno sono risorse importantissime. Derubricare questa scelta ad una ...

Legge di Bilancio 2020 : Aumento stipendio 100 euro docenti - parla Gualtieri : Legge di Bilancio 2020: aumento stipendio 100 euro docenti, parla Gualtieri C’è grandissima attesa intorno alla prossima Legge di Bilancio. Per capire quali nuove misure entreranno in vigore e se saranno soddisfatte le aspettative crescenti in molti settori del Paese. A pochissima distanza di tempo dall’insediamento del governo Conte bis il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti aveva chiesto 3 miliardi di euro, nella ...

Giuseppe Conte annuncia : "Trovati 23 miliardi - niente Aumento Iva". Promesse su bollette e stipendi : niente aumento dell'Iva, riduzione di quella delle bollette, carte di credito a costo zero, più soldi in busta paga. Giuseppe Conte dice: "Ci sto lavorando". Ma una notizia, "bella", è già una certezza, assicura il premier: "Sterilizziamo l'incremento dell'Iva, neutralizziamo le clausole di salvagua

Nicola Zingaretti : "Con la manovra pagheremo i debiti fatti da Salvini. Sì ad Aumento stipendi e green economy" : Alzare gli stipendi, ridurre le tasse sul lavoro, combattere l’evasione fiscale e “dare soldi e lavoro a chi non ne ha”. La manovra economica che il governo M5s-Pd si appresta a perfezionare, per Nicola Zingaretti dovrà avere queste priorità. Non solo: “Con la prossima legge di bilancio bisognerà pagare i debiti fatti da Salvini e iniziare a costruire l’Italia del futuro”, scrive in ...

Stipendi - ecco i lavori più pagati in Italia. Le 10 regole d’oro per avere un Aumento : Chi si occupa di vendite o di innovazione ha maggiori chance di guadagnare di più. Chi invece è all’opera nell’universo Ict ha buste paga decisamente più leggere. L’esperienza nei servizi finanziari dà buoni frutti, così come quella nelle utilities, mentre i guadagni sono nettamente inferiori in edilizia e agricoltura