Valhalla | in arrivo il sequel di Vikings

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 20 novembre 2019)La saga dei Vichinghi continuerà. Si chiameràildi, la celebre serie che si sta avviando alla sua sesta e ultima stagione su History. Stando a quanto riportato da Deadline è Netflix ad aver ordinato 24 episodi di questo nuovo progetto, scritto, prodotto e guidato da Jeb Stuart.inizia 100 anni dopo la conclusione della serie originale e racconta le avventure dei vichinghi più famosi: Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il Re Normanno Guglielmo il Conquistatore (anch’egli discendente vichingo). Questi uomini e queste donne dovranno trovare la propria strada per la sopravvivenza in un’Europa sempre più differente e in continua evoluzione. “Sono molto entusiasta di annunciare la continuazione della nostra saga dei Vichinghi. So che milioni di nostri fan in tutto il mondo saranno contenti della fiducia dimostrata al ...

StefanoDellUnto : E io sono pure contento, eh. Ma avrei preferito uno spin-off su Lagertha. - 3cinematographe : #VikingsValhalla - la serie sequel in arrivo su #Netflix -