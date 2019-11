Suso non ci sta e risponde a Salvini | ‘Amministra meglio’

Salvini - auguri e frecciatine social a Suso! L’esterno del Milan non si trattiene : la risposta ‘politica’ è da applausi : Suso compie 26 anni e Matteo Salvini, dopo gli auguri di compleanno, lo punge sui social: l’esterno del Milan risponde con un’ironica frecciatina Matteo Salvini è tifosissimo del Milan, ma in questo periodo nel quale i rossoneri non se la stanno passando molto bene, è anche uno dei critici più severi della squadra. Il leader della Lega non perde occasione per lanciare qualche frecciatina a dirigenza e giocatori, anche nel ...

Milan - Stefano Pioli difende ancora Suso : "Di lui sono convintissimo - non ha colpe" : È un problema di testa, non di gambe. Con questo assunto, il tecnico Stefano Pioli ha voluto spiegare, nella conferenza stampa che precede il match di campionato a San Siro con la Spal, l'attuale momento attraversato dal Milan, incapace di avere una certa continuità di risultati e, di conseguenza, u

Alis e Suso di nuovo genitori : "Presto Alessio non sarà più figlio unico" - : Marco Gentile Il giocatore del Milan Suso e la moglie Alis Rodriguez avranno presto un altro figlio dopo Alessio. La coppia l'ha annunciato attraverso i propri canali social Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, in arte Suso, è uno dei giocatori più rappresentativi del Milan, ormai da quattro stagioni. Il 25enne spagnolo, però, non sta però incidendo come vorrebbe in quest'annata, per ora, maledetta per i colori rossoneri che ...

Milan - Pioli si presenta : “Il mio slogan? Vincere. Suso non si discute - Paquetà è una mezzala” : Dopo avere apposto la firma sul contratto che lo legherà al Milan per le prossime due stagioni, Stefano Pioli è stato presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Sulla sua carriera: “Mi preparo a questa avventura con grande entusiasmo, sono stato chiamato da uno dei club più importanti al mondo. Sono sicuro di fare un ottimo lavoro con la squadra, ci sono buoni giocatori”. Sullo scetticismo attorno alla sua figura: ...