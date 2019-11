Mes,Abi: se cambia non compriamo Titoli

Riforma del Mes? "Il mondo bancario italiano non è stato messo al corrente" Così il presidente Abi, Patuelli, circa la riforma del Mes, a margine di un incontro a Bruxelles. "Le banche hanno circa 400mld di debito pubblico italiano. Il mio problema è capire cosa fa la Repubblica italiana per tutelare il debito", ha detto. "Se le condizioni relative al debito pubblico si alterano, o per maggiori assorbimenti o per elementi che favoriscano sinistri, è chiaro che...non lo compreremo più", ha aggiunto Patuelli.(Di mercoledì 20 novembre 2019)