Il prossimo anno sapremo qualcosa in più sul nuovo Saints Row

MotoGP : Johann Zarco correrà il prossimo anno con la Ducati del team Avintia : Johann Zarco correrà anche la prossima stagione in MotoGP. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il pilota francese scenderà in pista nel 2020 con la Ducati del team Avintia. Un cambio di rotta per Zarco, che nei giorni precedenti sembrava aver chiuso tutte le possibilità di un suo approdo nel team gestito dal Ruben Xaus, definendolo poco competitivo. Il francese sembrava indirizzato ad un ritorno in Moto2 con Marc ...

Un nuovo Crash Bandicoot è in arrivo l'anno prossimo? : Crash Bandicoot ha riscosso un grande successo con il suo ritorno su console di attuale generazione, sotto forma di Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy e Crash Team Racing: Nitro-Fueled.Ebbene, i dati di vendita devono essere stati particolarmente incoraggianti da convincere Activision a ritornare sul brand e proporre un nuovo capitolo, probabilmente in arrivo già il prossimo anno, almeno stando a quanto si vocifera in rete.Si tratta infatti di una ...

Wired Trends 2020 - ecco tutti gli appuntamenti che raccontano il prossimo anno : Dove andrà il mondo nel 2020? Quali sono le sfide che dovremo affrontare in futuro? A queste domande risponde il nostro evento Wired Trends 2020, per un inverno che guarda all’anno che sta arrivando, presso il Milano Luiss Hub (via D’Azeglio 3) tra 2 e 5 dicembre 2019. Sono tanti gli àmbiti che abbiamo preso in considerazione grazie alla collaborazione con i ricercatori di Ipsos, cui sono dedicati tutti gli appuntamenti che trovate di ...

Pensioni 2020 : la mappa delle novità previste il prossimo anno : Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da forti cambiamenti in ambito politico, con la nuova squadra di governo che si appresta a guidare il nostro Paese verso la Legge di Bilancio 2020, che rappresenta uno snodo fondamentale soprattutto per quel che concerne il capitolo Pensioni. L’intento della nuova squadra di Conte è molto ambizioso e punta al varo di una Manovra da circa 30 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi di euro per bloccare ...

Sibilia annuncia : “La Nazionale italiana al San Paolo il prossimo anno…” : Sibilia, paradossalmente Parma, Udine e Bari hanno ospitato la Nazionale più volte di Napoli negli ultimi vent’anni. La Nazionale ha giocato al San Paolo appena tre volte (nel 2002 con la Serbia, nel 2006 con la Lituania e nel 2013 con l’Armenia) quindi sono sei anni di assenza. Cosimo Sibilia, vice presidente vicario della Figc, ha rilasciato una intervista a Il Mattino riguardo il ritorno della Nazionale italiana a Napoli: «Negli ...

I giochi classici della serie Final Fantasy in arrivo su Xbox Game Pass a partire dal prossimo anno : Oggi, all'evento Microsoft, X019, che si è tenuto a Londra, Square Enix Ltd. ha annunciato che alcuni dei titoli più amati della serie Final Fantasy saranno disponibili con Xbox Game Pass a partire dal 2020 per la famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows 10.Shinji Hashimoto, Brand Manager di Final Fantasy, è salito sul palco all'evento per annunciare che, a partire dal 2020, i seguenti titoli della seri saranno disponibili ...

Rust : il brutale survival d'azione multiplayer arriverà il prossimo anno su PS4 e Xbox One : Rust, uno tra i giochi survival multiplayer più famosi, brutali e competitivi mai creati, sta per arrivare su PlayStation 4 e Xbox One. Annunciato durante l'X019 di Microsoft a Londra, gli appassionati avranno la possibilità di mettere alla prova la loro capacità di sopravvivenza anche su console, dove Rust è in arrivo l'anno prossimo. Nel momento in cui Facepunch e Double Eleven apriranno i server nel 2020, i giocatori alla ricerca della sfida ...

X019 : la serie completa di Kingdom Hearts arriverà su Xbox One il prossimo anno : Durante l'evento X019 di Microsoft, Square Enix ha confermato che la serie completa di Kingdom Hearts arriverà su Xbox One nel 2020 La saga sarà disponibile con le due collection già disponibili per PS4, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.I fan, dunque, potranno completare la serie su Xbox One dopo il lancio di Kingdom Hearts 3.Leggi altro...

X019 : The Artful Escape sarà disponibile a partire dal prossimo anno su Xbox One ed Apple Arcade : Durante l'X019, l'evento di Microsoft che si è appena tenuto a Londra, Annapurna Interactive ha annunciato l'arrivo su Xbox One ed Apple Arcade di The Artful Escape. Di seguito potete dare uno sguardo ad una breve introduzione del gioco."Alla vigilia della sua prima esibizione, Francis Vendetti dovrà combattere contro l'eredità di un'antica leggenda e i vagabondaggi cosmici della sua stessa immaginazione. Francis, un giovane prodigio musicale, ...

X019 : Grounded è il nuovo titolo survival co-op di Obsidian in arrivo il prossimo anno : Durante l'X019 è stato svelato un nuovissimo titolo di Obsidian, ovvero Grounded.In Grounded il mondo è un luogo vasto, bello e pericoloso, specialmente quando si è stati ridotti alle dimensioni una formica. Esplorate, costruite e sopravvivete insieme in questa avventura survival multiplayer in prima persona. Riuscirete a prosperare a fianco delle orde di insetti giganti, combattendo per sopportare le difficoltà del cortile?Di seguito potete ...

Ancelotti - strappo difficile da ricucire! Non sarà il tecnico del Napoli il prossimo anno… : Tuttosport si interroga sul futuro di Carlo Ancelotti che potrebbe anche essere al Milan Tuttosport si interroga sul futuro di Carlo Ancelotti che potrebbe anche essere al Milan. Il quotidiano, scrive che l’allenatore di certo non resterà sulla panchina del Napoli, in seguito a quanto successo nelle ultime settimane, che ha incrinato il rapporto con De Laurentiis e “sarebbe già un successo arrivare a fine ...

Daniel Ricciardo F1 - GP Brasile 2019 : “Stiamo trovando costanza e prestazione - l’anno prossimo puntiamo allo champagne” : Il salto nel vuoto che si è trovato ad affrontare quest’anno, con l’improvviso passaggio in Renault dal più competitivo sedile della Red Bull, non è andato esattamente come Daniel Ricciardo se lo era immaginato. L’australiano ha disputato una discreta stagione individuale che al momento lo vede in nona posizione del campionato, poco più avanti del compagno di squadra Nico Hulkenberg. La vettura francese si è rivelata molto ...

Formula 1 - Bottas fa il misterioso : “ho un piano per il prossimo anno - scoprirete presto cosa voglio fare” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gp del Brasile, soffermandosi anche sulla prossima stagione La vittoria di Austin ha restituito il sorriso a Valtteri Bottas, riuscito a blindare il secondo posto in classifica piloti senza però tenere aperta la questione iridata, con la vittoria del sesto titolo in carriera di Lewis Hamilton. photo4/Lapresse La mente del driver finlandese è già proiettata al prossimo ...