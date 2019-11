Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Viaggiano in rete, entrano in contatto tramite Facebook e poi arrivano in piazza. L’onda lunga delle, dopo le piazze di Bologna e Modena, sta arrivando a Palermo passando per, pronta a invadere tutta Italia fino a giungere a Milano e forse anche a Roma. “Ovunque Matteoandrà, troverà una rete autoorganizzata”, spiega Mattia Santori, uno dei quattro ragazzi ideatori di questo movimento che si espande: “Io a Modena non ho messo becco, ho solo dato una mano. Vuol dire che c’è un movimento che si autoorganizza”. In cinque giorni cinque piazze:, Palermo, Reggio Emilia, Rimini e Parma: “Sarà un continuo”.Francesco, Michele, Luca e Fernando del capoluogo campano sin da subito hanno deciso che avrebbero voluto organizzare anche loro un fashmob. Quindi hanno contattato Mattia Santori, ...

HuffPostItalia : I 'Fravagli', le sardine di Sorrento, aspettano Salvini: 'Gli regaleremo un libro' - Nich_Ferrante : RT @HuffPostItalia: I 'Fravagli', le sardine di Sorrento, aspettano Salvini: 'Gli regaleremo un libro' - sadape54 : RT @HuffPostItalia: I 'Fravagli', le sardine di Sorrento, aspettano Salvini: 'Gli regaleremo un libro' -