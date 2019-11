“Ho subito un’aggressione gratuita” La denuncia di Vladimir Luxuria “Sono stata vittima

Heather Parisi choc a Live Non è la d’Urso : “Ho subìto violenze” : Live di Barbara d’Urso: Heather Parisi parla del suo dramma E’ terminato da poco la lunga intervista che Heather Parisi ha fatto a Live da Barbara d’Urso. E in questa circostanza la donna di origini americane ha fatto una rivelazione che ha davvero lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Cosa ha detto? La Parisi ha rivelato per la prima volta in assoluto di aver subìto delle violenze in passato. Difatti ...

Roma - Dzeko giura amore ai giallorossi : “Ho detto subito a Fonseca di voler rimanere - qui è casa mia” : L’attaccante bosniaco ha parlato del proprio futuro, ammettendo come si senta felice a Roma con la maglia giallorossa addosso Venerdì affronterà l’Italia con la sua Bosnia, in un match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Una partita particolare per Edin Dzeko, che nel Belpaese ha ormai messo radici. Alfredo Falcone/LaPresse Avrebbe potuto partire nelle ultime due sessioni di mercato, ma ha deciso di continuare ad ...

MotoGp - Marquez spiazza tutti : “Ho perso l’aria per 5 secondi - poi ho chiesto di tornare subito in pista” : Lo spagnolo ha rivelato di aver chiesto di tornare subito in pista dopo la caduta, decidendo poi di farsi controllare per via della tremenda botta presa contro l’asfalto Marc Marquez dimostra ogni settimana di più di che pasta sia fatto, un pilota velocissimo e indistruttibile, capace di superare indenne anche una tremenda botta come quella capitatagli oggi nel corso delle FP1 del Gran Premio della Thailandia. Lo spagnolo ha parlato ...