Giustizia | Bonafede | “Via libera alla riforma del processo civile Prescrizione? Due

Giustizia : Bonafede - ‘due proposte per uscire da stallo prescrizione’ : Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Ho avanzato due proposte per andare incontro alle esigenze” manifestate dalle altre forze di maggioranza sulla riforma del processo penale e sulla prescrizione, dunque per uscire dall’impasse. Lo spiega il Guardasigilli Alfonso Bonafede, lasciando il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi e spiegando ai cronisti che ora Pd, Leu e Iv stanno ragionando sulle due opzioni messe sul tavolo. Che ...

Giustizia : Bonafede - ‘riforma civile in Cdm forse già prossima settimana’ : Roma, 20 nov (Adnkronos) – “Abbiamo trovato l’accordo sul processo civile che andrà in Cdm probabilmente già la settimana prossima”, è una “riforma importantissima, chiesta dalle imprese, fondamentale anche per gli investimenti in Italia, una riforma che dimezza i tempi del processo”. Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lasciando il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla Giustizia. ...

Giustizia : Bonafede - ‘su riforma basta tergiversare - ora tagliare traguardo’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – ‘Va bene discutere e confrontarsi, ma bisogna arrivare al punto”. Il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, al vertice di oggi a palazzo Chigi col presidente del Consiglio e le delegazioni della maggioranza è stato chiaro. Al ministro non sono andati giù i continui rinvii sulla riforma della Giustizia. E nel corso della riunione, a quanto apprende l’Adnkronos, avrebbe messo in chiaro che è ...

Giustizia : Bonafede - ‘da vertice passi avanti ma distanti su prescrizione’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – ‘Sulla riforma della Giustizia ci siamo incontrati con le forze di maggioranza. Sono stati fatti passi avanti con spirito collaborativo ma rimangono ancora distanze sulla prescrizione che entrerà in vigore a gennaio”. A dirlo, a termine del vertice sulla riforma del processo penale e sui tempi della prescrizione, è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che pur rimarcando le distanze ...

Giustizia - Bonafede : “Riforma pronta da un mese - non si può più rinviare. Presto vertice di maggioranza” : “Chi frena sulla riforma della Giustizia? Ho già detto che è pronta da un mese ed è giusto che le forze politiche di maggioranza si siano prese del tempo per analizzarla con attenzione. Ma direi che adesso questo tempo è esaurito, non si può più rinviare”. A rivendicarlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di una conferenza stampa nella casa circondariale di Rebibbia a Roma. Tra giovedì e venerdì, quindi, ha ...

Giustizia : Bernini - ‘ora vediamo se Pd china testa di fronte a Bonafede’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Il ministro Bonafede ha lanciato l’ultimatum al Pd sulla riforma della prescrizione che scatterà dal primo gennaio, e che lui definisce ‘una riforma di civiltà’, con evidente sprezzo del ridicolo, visto che è una misura illiberale, incostituzionale e che condanna gli indagati a diventare imputati a vita. Ora vedremo se il Pd chinerà la testa anche di fronte a questa imposizione”. ...

Giustizia : Bordo - ‘Pd corretto - Bonafede eviti provocazioni’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Il Pd è corretto e responsabile, e non ha mai fatto giochetti né sulla Giustizia né su altro. A giocare ogni giorno sul governo, com’è noto, sono altri. Consiglierei, pertanto, al ministro Bonafede di evitare provocazioni gratuite nei confronti del Partito democratico”. Lo afferma Michele Bordo, vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera. ‘Nella maggioranza -aggiunge- ci vuole ...

Ergastolo ostativo - Bonafede attiva il ministero della Giustizia : ‘Priorità valutare conseguenze’. Zingaretti : ‘Una sentenza un po’ stravagante’ : La decisione della Consulta, poche settimane dopo quella della Corte europea dei diritti umani, di bocciare l’Ergastolo ostativo è destinata a far discutere la politica. Se il magistrato del Csm Nino Di Matteo ha chiesto una “reazione” proprio al Parlamento, la prima azione è arrivata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha fatto sapere di aver dato impulso agli uffici del ministero di mettersi subito al lavoro per ...

Giustizia : Gelmini - ‘da Bonafede stessi assurdi concetti di un anno fa’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – ‘Manette, carcere per gli evasori, aumento delle pene. Ecco la strategia ‘espansiva’ di Conte e del governo delle 4 sinistre. Logica da Stato di polizia tributaria che Bonafede ha riportato in Parlamento durante una sua audizione odierna. Forse il ministro della Giustizia ha sbagliato cartellina ed ha riletto tale e quale il discorso che aveva recitato più di un anno fa in occasione della ...

Giustizia : Pd - ‘incontro con Bonafede per prima ricognizione su osservazioni a riforma’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Si è svolto nel pomeriggio un breve incontro di lavoro tra una delegazione del Pd rappresentata dal sottosegretario Andrea Giorgis, dalla responsabile Giustizia Roberta Pinotti, dal capogruppo in commissione alla Camera Alfredo Bazoli e dal vicecapogruppo Michele Bordo, con il ministro Alfonso Bonafede. Si legge in una nota del Pd.“Un’occasione -si spiega- per fare una prima ricognizione su ...

