Così il Mes non si può firmare

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Questo testo così com’è non si può”. Luigi Di Maio è netto: la negoziazione italiana del fondo Salva stati non è accettabile per l’Italia. Una posizione pesante sia in quanto capo politico M5s, sia perché il leader pentastellato è anche ministro degli Esteri, e in quanto tale titolare del dicastero che dovrà formalmente proporre al Parlamento le modifiche di quel testo. Perché se a dicembre Eurogruppo e Eurosummit daranno il loro via libera definitivo, potrebbe essere un problema per paesi ad alto debito, costretti a ridurlo forzosamente per accedere ai fondi. E in ogni caso per l’Italia non sarebbe un’opzione, perché una delle clausole è non avere squilibri eccessivi, e l’Italia è sotto monitoraggio da anni per il debito.Il punto è quello di una ...

