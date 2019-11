Vincere esageratamente è rispettoso?

Fonte : vanityfair

(Di martedì 19 novembre 2019) «Non si fanno 9 gol per caso in una partita internazionale». Lo ha detto Roberto Mancini dopo l’ultimo incontro di qualificazione agli Europei di calcio contro l’Armenia finito 9 a 1, un risultato che raramente si vede nel grande calcio. La Germania nel 2014 ha battuto il Brasile 7 a 1 al mondiale. La nazionale femminile statunitense ha sconfitto 13 a 0 la Thailandia ai campionati del mondo del 2019. Nei casi delle nazionali sono risultati che dimostrano superiorità in campo, ma vale anche per i piccoli? Un risultato esagerato può essere letto in un doppio senso: certo è dimostrazione di superiorità, ma non si trasforma dopo un po’ in infierire?in modo esagerato, stra, èdell’avversario? A Grosseto c’è un allenatore licenziato perché ha vinto 27 a 0. «Non ho cacciato nessuno, il mister Riccini rimane un amico, ma ho preso una decisione e non la cambio perché ...