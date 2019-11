Scritte sul muro della scuola? Il writer rischia sei mesi di reclusione

La vedova di Carlo Vanzina : “Enrico non lo commento. L’affetto della gente è la risposta alle cose non veritiere Scritte sul suo libro” : Lisa Melidoni, vedova di Carlo Vanzina che con lui ha avuto due figlie, si è raccontata al Corriere della Sera dopo aver assistito alla proiezione di Carlo Vanzina. Il cinema è una cosa meravigliosa all’Auditurium Parco della Musica. “Mi ha fatto molto male. Per me è stato un secondo funerale. Ho rivissuto tutta una parte della mia vita che non tornerà mai più. Ma ringrazio Giampaolo Letta per aver dimostrato ancora una volta il suo ...

Francia - uomo barricato nel Museo Archeologico. Scritte in arabo sulla facciata : Da questa mattina all'alba è in corso una massiccia operazione di polizia al Museo archeologico di Saint-Raphael, in Francia, all'interno del quale si è asserragliato un uomo. E' stato il custode del Museo a dare l'allarme quando stamani, recatosi nella struttura, non è riuscito a entrare. Trovate Scritte in arabo sulla facciata dell'edificio.Continua a leggere

Francia - paura al museo di Saint-Raphael : uomo asserragliato e Scritte in arabo sulla facciata : paura al museo archeologico di Saint-Raphael, nel sud della Francia: un uomo è asserragliato da questa mattina nel museo, la cui facciata è stata imbrattata da minacciose scritte in...

Napoli - ombre sull'esame avvocati : sequestrate le prove Scritte : Sono entrati in punta di piedi o quasi. Coscienti della sacralità del luogo, hanno agito con rispetto e con determinazione. E hanno acquisito tutte le prove scritte dell?esame di...