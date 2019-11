Pugnala moglie e si uccide sui binari

Prima ha aggredito lacon un coltello, ferendola, poi si è ucciso lanciandosi sotto un treno in corsa. E' successo a Castenaso, alle porte di Bologna. L'uomo, 29 anni, era in un centro commerciale dove si è scagliato contro la donna, 32 anni, con la quale non conviveva più. Lei è rimasta ferita superficialmente a un orecchio. Lui è scappato. I carabinieri lo hanno cercato e a distanza di un'ora si è ucciso (morto sul colpo) suidella linea Bologna-Portomaggiore, vicino alla stazione ferroviaria.(Di martedì 19 novembre 2019)