Mes | il M5S chiede un vertice di maggioranza | “Il Parlamento non può essere tenuto

M5s - Fattori : “Di Maio va Messo in discussione - altrimenti il progetto fallisce. Io passo al Gruppo misto ma resto 5 stelle nel cuore” : “Vado a fare la 5 stelle nel Gruppo misto. Rimango del M5s nel cuore“. Esordisce così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), la senatrice Elena Fattori, passata lo scorso 7 novembre dal Gruppo parlamentare 5 stelle al Gruppo misto, dopo aver più volte denunciato le falle del Movimento, come la sua chiusura “nei palazzi”. E ribadisce: “Di Maio non è solo il capo politico ...

Come sta Messo il M5s in vista delle regionali in Calabria ed Emilia : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha incontrato i parlamentari e i referenti M5s della Calabria e dell'Emilia Romagna, che hanno all'orizzonte le prossime elezioni amministrative, per ascoltare la loro posizione. Un incontro 'consultivo' al termine del quale Di Maio si sarebbe riservato, si apprende da fonti sul territorio vicine a M5s, di prendere una decisione sulla possibile corsa del Movimento. E questo, per ...

A due Mesi dalle elezioni l'M5s non sa ancora se presentarsi oppure no : Il nodo dunque sulla candidatura pentastellata alle elezioni in Emilia Romagna è ancora lontano dall'essere sciolto. E lo...

"E' gravissimo se Conte ha firmato" Caso Mes - Paragone scuote il M5S : INTERVISTA/ "Sono stato uno dei primissimi a parlare del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) in Aula al Senato quando c'era ancora il governo Conte I con l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria. Poi nel mio discorso critico sull'esecutivo Conte II, quando non ho votato la fiducia, parlai... Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva - i gruppi M5S confessano Di Maio : “Sullo scudo penale non va Messa la fiducia” : Bonafede si smarca dal leader: «Non è in gioco il governo». Non ammessi emendamenti di Renzi e Fi sull’immunità

Sondaggi elettorali - crollano Pd e M5s : insieme perdono l’8 - 5% in un Mese - Lega torna a volare : Il Sondaggio effettuato da Noto per il Resto del Carlino evidenzia un momento difficile per le forze di governo, con il Pd che perde il 5% in un mese e il Movimento 5 Stelle in calo del 3,5%. Al contrario, guadagnano tutte le forze di centrodestra, a partire dalla Lega (di nuovo sopra il 33%) e da Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Sondaggio Noto - l'ottobre nero del governo. Lega a livelli europee - quanto perdono Pd e M5s in un Mese : La Lega è tornata ai livelli pre-crisi, quelli record delle elezioni europee. Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale fotografa la scalata inesorabile di Matteo Salvini, che recupera nell'ultimo mese 3,2 punti riportando il Carroccio al 33,2% delle preferenze. Di contro, l'ottobre n

M5S difende Conte dopo "l'avviso" di Renzi : "Se Messo in discussione - il Governo non ha futuro" : “I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo Governo. E se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del MoVimento. Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si ...

Firme false M5s Palermo - la procura chiede condanne fino a 2 anni e 3 Mesi per 14 imputati : La procura di Palermo ha chiesto la condanna a pene comprese tra un anno e 6 mesi e 2 anni e 3 mesi dei 14 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la vicenda delle Firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le comunali. Sono accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali. Tra gli imputati ...

Parrucci : M5S ha decretato morte Roma Metropolitane dopo Messa in liquidazione : Roma – “Votandone la messa in liquidazione, stanotte il M5S Romano ha di fatto decretato la morte della società Roma Metropolitane, la municipalizzata che si occupa di progettazione di linee metro e sistemi di mobilità; un atto di forza scellerato, attuato nonostante i pareri contrari delle opposizioni, dei lavoratori, dell’amministratore e dell’Oref”. “dopo AMA, ATAC, Farmacap, prosegue l’immobilismo e l’incapacità ...

Luigi Di Maio - retroscena sui Messaggini privati a Conte. I nomi del M5s : chi sta con lui - chi col premier : Psicodramma M5s. Il durissimo comunicato di Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte sulla manovra, una minaccia nemmeno tanto velata sul rischio di far mancare i voti in Aula e dunque far saltare il governo, sarebbe stato una accelerazione improvvisa e mal digerita da molti esponenti di spicco dei 5 Ste

Festa M5S - lavoratori protestano contro Di Maio : 'Non ha rispettato le proMesse fatte' : All’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, che ospita la Festa di Italia 5 stelle, è andata in scena una contestazione contro il ministro degli esteri Luigi Di Maio portata avanti da parte dei lavoratori di pubblica utilità e da lavoratori disoccupati del movimento 7 novembre: entrambi hanno chiesto al M5S e a Di Maio di non deludere le promesse fatte auspicando che le cose cambino al più presto. La protesta contro Luigi Di Maio Giovanni ...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle proMesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Italia 5 stelle - protesta di disoccupati fuori dalla Mostra : “Noi abbandonati - da Di Maio solo proMesse”. Ex-M5s : “Persi valori” : Un gruppo di contestatori formato da disoccupati ed espulsi dal M5s si sono riuniti con cartelli e striscioni all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove è in corso Italia 5 stelle. “Di Maio ci promise che non ci avrebbe abbandonato, ma a oggi abbiamo ricevuto solo chiacchere” si lamenta un ex lavoratore di pubblica utilità del Comune di Napoli. “Da 10 mesi siamo in mezzo a una strada, se i 5 stelle sono ...