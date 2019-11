Mal di testa e vertigini? Potrebbe essere emicrania vestibolare

MotoGp – Infortunio Bagnaia - Pecco svela : “ho avuto Mal di testa ed ero confuso! Ecco come sto” : Bagnaia aggiorna tutti i suoi fan sulle sue condizioni dopo la terribile caduta di questa mattina nelle Fp3 del Gp di Valencia Bruttissimo incidente questa mattina per PEcco Bagnaia durante le terze prove libere del Gp di Valencia. Il giovane pilota del team Pramac è stato dichiarato unfit e non può dunque continuare il suo weekend in pista al Ricardo Tormo. Sui social è arrivato l’aggiornamento sulle sue condizioni: “dopo ...

Maltempo Toscana : piove in aula - protestano gli studenti al liceo a Pisa : Gli studenti del liceo scientifico ‘Filippo Buonarroti’ di Pisa denunciano la situazione di “estremo degrado” del complesso scolastico ‘Concetto Marchesi’ (che ospita anche l’istituto per geometri) dove stamani “sono state chiuse tre aule per inagibilità” a causa delle forti infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. Gli studenti annunciano un protesta anche per domani mattina con una ...

Manovra - vigili del fuoco in piazza per protesta : “Più tutele per infortuni e Malattie e salari come gli altri corpi dello Stato” : Risorse per garantire diritti, salario e tutele ai vigili del fuoco nella legge di Bilancio. Questa, in sintesi, la rivendicazione alla base della giornata di mobilitazione unitaria, promossa da Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Uil Pa Vvf, dei pompieri e che ha visto oggi una massiccia partecipazione al presidio in piazza Montecitorio a Roma. “Chiediamo un’armonizzazione del trattamento pensionistico e retributivo con gli altri corpi dello ...

Va a dormire col Mal di testa - 21enne trovata morta nel letto dalla mamma : meningite fulminante : Jessica Cain, 21enne di Gateshead, in Inghilterra, è morta il 14 ottobre. Non aveva accusato particolari sintomi nel corso della giornata, se non un semplice mal di testa per il quale aveva deciso di andare a dormire presto su consiglio della madre. Proprio la donna ha fatto la sconcertante scoperta: "Voglio solo dire alle persone che una emicrania può nascondere qualcosa di più serio" dice ora la 49enne.Continua a leggere

Va a letto con il Mal di testa - studentessa trovata morta nel letto dalla mamma : meningite fulminante : Stroncata da una meningite senza avvertire alcun sintomo se non un mal di testa. L’unica cosa che Jessica Cain ha fatto prima di morire è stato seguire il consiglio di sua madre: ha preso una pillola per il mal di testa e si è messa a letto nella sua casa di Gateshead, in Inghilterra, sperando di svegliarsi meglio. Ma non c’è stato un nuovo giorno per lei: al mattino del 14 ottobre scorso la sua mamma l’ha trovata morta nel suo letto, stroncata ...

L'asilo degli "orrori? - maestre Maltrattavano i bambini : strattonamenti e colpi in testa : Solo pochi mesi fa Cariati, nel Cosentino, il sindaco Filomena Greco era finito agli arresti domiciliari per corruzione nel contesto dell?inchiesta ?Platone? ed era stata quindi...

Meningite - febbre alta e Mal di testa : 48enne ricoverato a Lucca - al via la profilassi : Secondo casi di Meningite nel giro di una settimana a Lucca. Questa volta a essere ricoverato con i sintomi tipici della patologia è stato un uomo di 48 anni le cui condizioni generali non desterebbero preoccupazione. Avviata la profilassi come da protocollo per i contatti più stretti, in attesa della conferma e della tipizzazione del patogeno.Continua a leggere

Maltempo - scuola inagibile a Caserta : genitori in protesta : Sei aule e numerosi servizi igienici della scuola comunale Edmondo De Amicis di Caserta sono stati dichiarati non utilizzabili dal Comune con apposita ordinanza in seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco, da cui sono emerse infiltrazioni d’acqua piovana nei locali dell’istituto a causa del Maltempo. La preside Tania Sassi, dell’istituto ubicato nella centrale via Giannone, che ospita scuola dell’infanzia ed ...

LIVE Moto3 - GP Malesia 2019 in DIRETTA : Suzuki al comando - Dalla Porta e Arbolino nel gruppo di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 24 T. Suzuki 9:58.189 2 19 G. RODRIGO +0.224 3 42 M. RAMIREZ +0.319 4 17 J. MCPHEE +0.394 5 75 A. ARENAS +0.573 6 21 A. LOPEZ +0.753 7 13 C. VIETTI +0.860 8 40 D. BINDER +1.062 9 48 L. Dalla Porta +1.399 10 14 T. Arbolino +1.471 -13 Rimonta strepitosa di Masià ...

LIVE Roma-Napoli 1-0 - Serie A in DIRETTA : ospiti vicinissimi al pareggio. SMalling salva sul colpo di testa di Di Lorenzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Tiro di Insigne sull’imbucata di Zielinski, palla che termina a lato di poco della porta difesa da Pau Lopez, con il portiere spagnolo che dava però la sensazione di poterci arrivare. 29′ Smalling CON UN MIRACOLO SUL colpo DI testa EFFETTUATO DA DI Lorenzo! Prodigioso il salvataggio del difensore inglese a Pau Lopez battuto. Napoli vicinissimo al pareggio. 28′ ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP USA 2019 : “Avevo il Mal di testa dopo le libere - un circuito pieno di dossi” : Lewis Hamilton ha brillato nelle prove libere del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Austin. Il pilota della Mercedes ha stampato il miglior tempo nella FP2 e ha fatto capire di avere una marcia in più ma non sono mancate le criticità anche per il britannico che ne ha parlato al termine del turno: “dopo la prima sessione non mi sentivo bene. Questo è un tracciato pieno di dossi, non sono di cattivo in ...

Jovanotti si è fatto Male alla testa su Instagram spunta la foto : Jovanotti ha postato su Instagram un paio di immagini in cui si mostra acciaccato e con un vistosissimo cerotto sulla testa: «Non è niente, roba di sport, oggi tolto i punti», ha scritto, tranquillizzando i fan, per poi scherzare in una story: «In realtà ho fatto di tutto per poter mettere il cerotto di Hello Kitty». Nella seconda foto infatti, oltre al cerotto principale, si vede anche un cerotto marchiato proprio Hello Kitty. Nulla di grave ...

Mal di testa frequenti e prolungati - tachicardia e formicolii : quando l’anemia è causata da carenza di vitamina B12 : quando nell’organismo non sono disponibili quantità sufficienti (carenza) di vitamina B12 (cobalamina) e/o di folati (vitamina B9) vengono prodotti globuli rossi più grandi del normale che non funzionano correttamente e sono, pertanto, causa di anemia. L’anemia – spiega in un approfondimento ISSalute – sito sviluppato e gestito dall’Istituto Superiore di Sanità – è una malattia del sangue caratterizzata da valori al ...

Il governo di Hong Kong ritira forMalmente la contestata legge pro-Cina : Il governo di Hong Kong ha in via formale ritirato oggi la contestata e controversa proposta di legge sulle estradizioni in Cina, causa delle proteste partite a giugno e trasformatesi poi in manifestazioni anti-governative e pro-democrazia per la richiesta di riforme, tra cui il suffragio universale, ma di natura sempre più violenta.Anticipato lo scorso mese, il ritiro, a 6 mesi dalla prima lettura da parte del parlamento e a 8 mesi ...