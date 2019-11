I collaboratori parlamentari | ipocrisie e questione democratica

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) In queste ore, agli onori della cronaca, l’ennesimo caso di un parlamentare il cui collaboratore pareva inquadrato con una retribuzione (!) di poche decine di euro al mese. Un caso che segue molti altri raccontati negli anni dagli organi di stampa ma che soprattutto corrisponde a una prassi caotica e irresponsabile nelle stanze del potere legislativo.Come noto, infatti, in Italia il rapporto che intercorre tra ie i loronon è in alcun modo regolamentato dal punto di vista pubblico ma unicamente rimesso alla contrattazione tra le parti. Il bilancio delle Camere infatti non prevede una voce specifica e vincolata, non vi è alcun modello contrattuale a cui fare riferimento, nessuna chiarezza sui versamenti contributivi, nessun parametro retributivo né di relazione con le ore di lavoro svolte e la tipologia di incarico.I servizi studi ...

