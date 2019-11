Firenze | corpo di neonata trovato in un sacchetto | aveva ancora il cordone ombelicale

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Lavinia Greci È accaduto a Campi Bisenzio, dove gli addetti della farmacia comunale aprendo una borsa vicina ai rifiuti hannoil corpicino senza vita. Indagano i carabinieri Il suoè stato ri, in queste ore, all'interno di una borsa abbandonata, a Campi Bisenzio, comune della città metropolitana di. E il cadavere, rinvenuto questa mattina all'incrocio tra via San Martino e via Pistoiese, appartiene a una. Secondo quanto riportato da Fanpage, a scoprire i resti senza vita di quella bambina è stato il persona della farmacia comunale del paese, dopo aver notato uno stranoabbandonato proprio accanto al raccoglitore dei farmaci scaduti. La dinamica del ritrovamento In base a quanto ricostruito, poco prima di mezzogiorno, uno degli addetti della farmacia, forse pensando che all'interno delfossero raccolti dei rifiuti ...

