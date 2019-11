Banca Mps svela la sua collezione d' arte

Mps - condannati ex vertici della Banca : 17.05 condannati dal Tribunale di Milano gli ex vertici di Monte dei Paschi di Siena: 7 anni e 6 mesi di carcere per Giuseppe Mussari, 7 anni e 3 mesi ad Antonio Vigni, 4 anni e 8 mesi a Gian Luca Baldassarri. Per Daniele Pirondini, ex direttore finanziario, 5 anni e 3 mesi. Al centro del processo le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate tra il 2008 e il 2012 che sarebbero servite per occultare le perdite causate dall'acquisto di ...