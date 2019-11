Autocisterna si schianta ed esplode in mezzo all’autostrada | le persone in fuga a piedi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) L’autista perde il controllo del camion cisterna, che prende fuoco inall’autostrada, seminando il panico. Le telecamere di videosorveglianza vicino a Caraguatatuba, in Brasile, hanno registrato il momento dell’incidente in cui ha perso la vita il guidatore a bordo dell’. Il veicolo, che conteneva 40mila litri di carburante, è esploso dopo lo schianto. Leinsono state costrette e lasciare le macchine e ad allontanarsi a. L'articolosiedinall’autostrada: leinproviene da Il Fatto Quotidiano.

