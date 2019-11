TIM è pronta a lanciare la sua eSIM | ecco la grafica e le prime info

MotoGp - la Ducati pronta per l’ulTIMa gara dell’anno : dieci cose da sapere sul Gp di Valencia : dieci curiosità da conoscere sul circuito di Valencia e sui risultati ottenuti dalla Ducati in Spagna Ultima tappa del Campionato Mondiale di MotoGp, come da tradizione il circuito Ricardo Tormo di Cheste mette fine alla stagione 2019. Ecco i 10 dati essenziali da sapere: Con la terza posizione di Dovizioso in Malesia, Ducati ha totalizzato 16 podi in questa stagione, il miglior risultato del marchio italiano dal 2007, anno in cui vinse ...