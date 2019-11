Sciacca | bimba di 10 anni morta per aneurisma | donati gli organi Commozione ai funerali

Bimba di 10 anni muore per aneurisma - strazio a Sciacca : donati gli organi : “La mia principessa è andata in paradiso, ma grazie a lei vivranno altri bambini”. Un messaggio struggente inviato dalla mamma di Carola Benedetta Catanzaro, la bambina saccense di 10 anni colpita da aneurisma cerebrale e ricoverata d’urgenza all’ospedale Di Cristina di Palermo. Dove oggi è spirata.Continua a leggere

