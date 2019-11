Parte Google Stadia | lo streaming dei videogame secondo il colosso del web

Parte Google Stadia - ecco come funziona lo streaming dei videogame secondo il colosso del Web : Abbiamo provato il servizio che apre anche in Italia. Punti di forza e limiti di quel che potrebbe essere il futuro delle console

Il gioco da tavolo a cui puoi far Partecipare Siri - Alexa e Google Assistant : Foto: Frank Lantz – Everybody House Games kickstarter.com Tra le numerose innovazioni tecnologiche che hanno introdotto un importante cambiamento nelle nostre giornate, senza dubbio ci sono gli assistenti vocali che, in poco tempo, hanno invaso le nostre case. Siamo passati dai semplici comandi vocali alle funzioni che consentivano di trascrivere un testo sotto dettatura, fino all’introduzione di assistenti virtuali – come ...