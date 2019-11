Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 18 novembre 2019) “avrebbe messo da parte tutta la sua vita per continuare con gli Oasis, ma se pensa che torni a condividere il palco con lui dopo quello che ha detto, allora è più imbecille di quanto sembra”. Con queste parole, Noel Gallagher, durante un’intervista al giornale The Big Issue, ha attaccato pesantemente il fratello, stigmatizzando i suoi post social. The Chief, come viene definito Noel, ha dichiarato che “chefa è undi unOasis”, spegnendo (se ancora una volta ce ne fosse bisogno) le speranze di milioni di fan circa unareunion della band che ha scritto la storia del Britpop negli anni ’90. Facendo riferimento ai continui insulti via social dinel corsoultimi dieci anni, Noel ha aggiunto che si tratta di “uno strano ...

nmanzari98 : RT @iosononicole: Speciale 3000 followers!?? Grazie a tutti. Presto molte novitá e nuovi tweet special ogni 500 followers.?? ??A 5000 follow… - HuffPostItalia : 'Ogni tweet che Liam fa è un chiodo nella bara di un possibile ritorno degli Oasis” - facio75 : @DiventandoJeeg @Eh__tweet @d_granuzzo maree del genere ci sono sempre state solo che prima succedevano ogni 20 e p… -