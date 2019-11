Htc One | un altro grande classico si prepara a tornare

Fonte : wired

(Di lunedì 18 novembre 2019) (Foto: Htc) Non c’è dubbio che la famiglia Htc One, soprattutto coi modelli M7 e M8, sia stato l’ultimo vero successo globale della società di Taiwan prima dell’inesorabile declino che l’ha portata a occupare una posizione piuttosto marginale nel panorama della telefonia mobile attuale. Dall’essere un apprezzatissimo produttore (anche per altre società), con ottimi riscontri da parte di critica e pubblico, in questo momento la politica di Htc è quella di puntare su poche presentazioni annuali per cercare quantomeno di rimanere a galla. Eppure, un’idea stuzzicante è emersa da Twitter. Which classic @htc phone would you like to see us bring back with today’s technology? — Drew Bamford (@drewbam) November 15, 2019 Merito di Drew Bamford dell’Htc Creative Labs che ha chiesto ai proprio followers: “Quale cellulare Htcvorresti ...

HDblog : RT @HDblog: HTC, idea per rilanciarsi: proporre uno smartphone del passato in salsa moderna - mirkofabbri97 : RT @HDblog: HTC, idea per rilanciarsi: proporre uno smartphone del passato in salsa moderna - HDblog : HTC, idea per rilanciarsi: proporre uno smartphone del passato in salsa moderna -