Cani in chiesa e al ristorante Ma il buonsenso vale di più

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Oscar Grazioli A pparentemente la proposta di legge che prevede il divieto di accesso agli animali negli esercizi pubblici, nelle scuole e nei luoghi di culto dovrebbe riscuotere il mio consenso, per quel che, ma soprattutto il supporto dei milioni di italiani che possiedono, gatti e altri animali d'affezione e li trattano come fossero membri della famiglia. Un plauso alla prima parte della proposta che riconosce e tutela il loro diritto alla vita, alla salute e a condurre una esistenza dignitosa e compatibile con le loro caratteristiche etologiche, anche se francamente pare tautologica, visto che tutto quanto contrasta con questi dettami si configura come maltrattamento, reato già previsto da un articolo del codice penale. Chi lo commette rischia oggi la detenzione da 5 a 18 mesi, oltre a una multa da 5000 a 30mila euro che, pene che, se fossero realmente ...

Tec_Ambientali : #giustizia finalmente il #DDL che mancava in #Italia - d' ora in poi i cani e gatti potranno entrare in #Chiesa e nei ristoranti!! - TG24info : FOCUS - #Cani in chiesa, al bar, in pizzeria, nuova proposta di legge - - minna61814720 : @sumaistu47 Entrano solo cani da quando il Papa fa scappare quelli che amano la vera chiesa e i veri comandamenti di Cristo!! -