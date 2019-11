Skioffi va ad Amici ed è polemica sul suo rap | Le tolgo il fondotinta a schiaffi

Amici 19 - i fan contro Skioffi : 'I suoi brani incitano alla violenza' : La scuola di Amici ha aperto i battenti sabato 16 novembre, quando i professori di canto e ballo hanno deciso quali ragazzi fossero idonei a sedere sui banchi della classe più famosa d'Italia. Tra i vari ragazzi si è presentato ai cast anche Skioffi: il giovane rapper è ad un passo dall'entrare nel talent e Rudy Zerbi di lui ha detto "Scrive bene" ma ha sospeso il giudizio sul giovane rapper. Mentre Skioffi è in attesa di entrare nella scuola ...

Skioffi ad Amici - lo scandalo del rapper : "Non parlare brutta cagna". È subito disastro : "Giudizio sospeso" ad Amici su Skioffi, il rapper che se la vedrà con il cantautore Gabriele Marcianò per ottenere un banco nella nuova classe del talent di Maria De Filippi. Potrebbero però costargli carissimo le polemiche sollevatesi sul web per alcuni passaggi di sue vecchie canzoni decisamente "

Amici 19 - tra i 17 allievi anche da Sanremo Giovani e X Factor. Polemica social sui testi violenti del rapper Skioffi : “Le tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi” : “Amici”, il talent show di punta di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi taglia il traguardo dei diciannove anni di messa in onda. Dati Auditel stabili e comunque alti per la prima puntata del programma. Ieri erano sintonizzati 3.157.000 spettatori e 20.9% di share, lo scorso anno ha raccolto 3.064.000 spettatori con il 21.2% di share. Già dalla prima puntata di presentazione della classe, il talent mette subito le cose in chiaro. Ci ...

Amici 19 - violenza contro le donne e blasfemia nei vecchi testi di Skioffi : il rapper a rischio esclusione? : Infuria la polemica sul possibile nuovo concorrente del talent di Maria De Filippi. I testi delle sue vecchie canzoni...

Amici 19 - violenza e blasfemia nei testi di Skioffi : sarà espulso? : Sabato 16 novembre 2019, l'esordio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5. In occasione del primo pomeridiano, è stata presentata la classe che il pubblico della trasmissione imparerà a conoscere tra sfide, lezioni ed esibizioni. Ai talenti che hanno occupato i banchi, fra cantanti e ballerini, i docenti della scuola hanno deciso di affiancare tre giovani artisti, su cui ancora pendono dubbi e ...

Amici 19 - è polemica contro le vecchie canzoni di Skioffi : ‘Le tolgo il fondotinta a schiaffi’ : Sabato 16 novembre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici, quella classica in cui Maria De Filippi forma la nuova classe. Ballerini e cantanti hanno preso il loro posto tra i banchi (alcuni visi conosciuti come l’ex bimbo di Chi ha incastrato Peter Pan e due ex X Factor direttamente dall’edizione del 2016). Ma tre ragazzi si sono dovuti accontentare di sedersi sui gradini. Indossano una felpa porpora ...

Amici di Maria De Filippi : Skioffi è a rischio esclusione? : Skioffi escluso da Amici di Maria De Filippi? Nei suoi testi violenza e femminicidio La classe di Amici 19 si è formata con la prima puntata andata in onda sabato 16 settembre. I professori del talent di Maria De Filippi hanno selezionato quindici allievi, cinque ballerini e dieci cantanti, che d’ora in avanti dovranno mettere in campo tutto il loro talento per tenersi stretto il banco assegnato e non essere buttati fuori da chi verrà ...