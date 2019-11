In Iran a fuoco le immagini di Khamenei La protesta arriva al cuore

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) “Banditi”. “Sabotatori”. “Criminali” al servizio di potenze straniere. L’ayatollah Alidichiara guerra alla “rivolta della benzina”. Fonti ufficiose parlano di almeno 14 morti, decine di feriti e oltre mille arresti nelle manifestazioni contro i rincari della benzina avvenute in oltre cento città, secondo l’agenzia Fars, che “una fonte della sicurezza”. Secondo l’agenzia Isna, manifestazioni si sono svolte anche oggi in alcune città, fra cui Tabriz, Kermanshah, Shiraz e Sanandaj, oltre che nell’università di Teheran.“No Gaza, no Libano, sacrifico la mia vita per l’” è ciò che cantano i manifestantiiani, che hanno anche datoall’effigie di. Sono state prese di mira le banche, oggetto di ...

