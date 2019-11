Christian Vieri e Costanza Caracciolo col pancino | passeggiata con Stella in attesa della

Christian Vieri di nuovo papà - ecco Costanza Caracciolo col pancino : «Sarà un femminuccia» : Christian Vieri e Costanza Caracciolo stanno per diventare di nuovo genitori. Dopo la nascita della piccola Stella, primogenita che il 18 novembre compirà un anno, e un matrimonio lampo in comune a Milano con una cerimonia privata, per la coppia sarebbe in arrivo un secondo figlio. Bobo, opinionista fisso a “Tiki Taka” e la moglie Costanza sono stati fotografati da “Chi” mentre passeggiano per Milano proprio assieme a Stella, che riposa nel ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo - battute e siparietti a Verissimo : «Un mese fa abbiamo quasi divorziato» : A Verissimo Christian (Bobo) Vieri e Costanza Caracciolo parlano della loro storia d'amore e della piccola Stella. Per la prima volta insieme in televisione, ripercorrono gli ultimi due anni...

Verissimo - Christian Vieri e Costanza Caracciolo : ‘Al nostro matrimonio eravamo in quattro’ : In esclusiva sabato 5 ottobre a Verissimo, Christian Vieri e Costanza Caracciolo parlano per la prima volta insieme in televisione della loro relazione che dura da più di due anni e che il 18 marzo scorso li ha visti convolare a nozze. Christian Vieri e Costanza Caracciolo, il matrimonio Una scelta impulsiva, una cerimonia molto intima come ricorda Vieri: “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio ...

Si sono sposati con una cerimonia intima e privata, lo scorso 18 marzo, e si raccontano di rade, Christian Vieri e Costanza Caracciolo, che ormai hanno messo da

