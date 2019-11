Zingaretti | Il Pd non vuole il voto Il rilancio in 11 punti più uno

Zingaretti : Non vogliamo staccare spina : 14.52 "Non abbiamo alcuna tentazione di staccare la spina al governo.Siamo la forza che con maggiore determinazione sostiene le scelte che si fanno insieme.Bisogna motivare l'esistenza del governo,le idee sono una cosa positiva,ma evitiamo polemiche che logorano la percezione di una squadra che lavora per l'Italia.Miriamo a vocazione unitaria".Così Zingaretti,segretario Dem, da Bologna. E su A. Mittal:"Gli operai hanno ragione,il governo ...

"Noi non abbiamo alcuna tentazione di andare a votare" - dice Zingaretti : "Noi non abbiamo alcuna tentazione di andare a votare, forse siamo la forza che con maggiore determinazione chiede di sostenere le scelte che si fanno insieme. Ma è importante motivare l'esistenza del governo tutti i giorni, con il buon governo". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Skytg24. "Quello che bisogna evitare sono le polemiche, i litigi e le distinzioni quotidiane. Perché questo logora l'idea di una squadra che vuole risolvere i ...

Matteo Renzi - la mossa per provocare Zingaretti : non solo diserta la tre giorni del Pd. Ecco a cosa ha pensato : Da una parte Nicola Zingaretti dall'altra Matteo Renzi. La loro è una scissione che va oltre il politico. Il primo, infatti, impegnato nella tre giorni, dal titolo "Gli anni 20 del 2000. Tutta un'altra storia", a Bologna. Il secondo a Torino per il suo solito show, volto a dettare l'agenda e rubare

**Calabria : Talarico - ‘non mi candido - ho detto no a Zingaretti’** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Io candidato governatore della Calabria? Me lo ha chiesto Nicola Zingaretti dieci giorni fa ma ho rifiutato subito. Comunque mi sarei candidato come civico, indipendente, con una mia lista ed il sostegno del Pd. Se ci sarebbe stato anche l’appoggio dei 5S? Credo che ora in Calabria loro abbiano molta confusione’. Lo dice a di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, è il ‘re’ delle ...

Zingaretti : “Renzi piccona il Pd - io lotto contro Salvini. Italia viva non ha molto futuro” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in un'intervista su 'La Stampa', critica Matteo Renzi: "Ogni picconata al Partito democratico è un favore fatto a Salvini. Questa è la pura verità, e quindi più si colpisce il Pd, più si rafforza la destra. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità".Continua a leggere

Segre - Zingaretti : "Non laviamocene mani" : 12.00 "A pochi mesi dagli anni '20 di questo nuovo secolo, a una donna straordinaria come Liliana Segre viene assegnata una scorta: potrebbe essere vittima di attacchi razzisti. Di fatto in qualche modo si limita o si vincola la sua possibilità di vivere libera". Così il Segretario Nicola Zingaretti su Facebook. "Non laviamocene le mani -esorta- dobbiamo difenderla tutte e tutti facendo scudo con la forza delle idee e l'impegno civile. Ogni ...

Nicola Zingaretti : “Il Pd non vuole elezioni anticipate - ma governare insieme senza sgambetti” : Il segretario dem Nicola Zingaretti ha lanciato un appello agli alleati: "Sconfiggeremo le destre se riusciremo a risolvere i problemi che loro hanno creato, non vogliamo elezioni, anche se dell'attuale maggioranza saremmo quelli che prendono più deputati e senatori. Meno polemiche e più fatti".Continua a leggere

Renzi : “Io come Jessica Rabbit - non sono cattivo ma mi dipingono così”. E su ex Ilva : “Conte abbia il sostegno di tutti - da Salvini a Zingaretti” : “Se vince il centrodestra in Emilia Romagna, io faccio cadere il governo Conte Due? Ma de che? Io sono come Jessica Rabbit. Non sono cattivo, è che mi dipingono così“. sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. E sottolinea: “Parliamoci chiaro: ma a chi interessa cosa accadrà il giorno dopo le elezioni in Calabria, Emilia Romagna e in Toscana? Vorrei fare un ...

Zingaretti : non siamo disponibili a governare da nemici : Zingaretti: "Ci sono troppe polemiche, tutti i giorni si litiga, e questo non va bene. Si può governare insieme da alleati e non da nemici"

Zingaretti avverte gli alleati : "O si cambiano le cose o il Pd non ci sta più" : "O si governa per cambiare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti così". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Di Martedì, su La7. "E' un po' ipocrita dire 'non possiamo permetterci l'elezione di un Presidente della Repubblica sovranista e poi non dire nulla affinché gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quella che le destre mettono in campo in questo momento". Un ...

Zingaretti avverte il governo : "O si cambiano le cose o il Pd non ci sta più" : "O si governa per cambiare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti così". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Di Martedì, su La7. "E' un po' ipocrita dire 'non possiamo permetterci l'elezione di un Presidente della Repubblica sovranista e poi non dire nulla affinché gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quella che le destre mettono in campo in questo momento". Un ...

**Governo : Zingaretti - ‘troppi litigi - da nemici non si governa’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ci sono troppe polemiche. Questa manovra, secondo me, ha ricominciato a rimettere un po’ di soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo eliminato l’aumento dell’Iva ma tutti i giorni si litiga e questo non va bene”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Di Martedì su La7. “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme da nemici perché altrimenti ...

**Governo : Zingaretti - ‘troppi litigi - da nemici non si governa’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ci sono troppe polemiche. Questa manovra, secondo me, ha ricominciato a rimettere un po’ di soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo eliminato l’aumento dell’Iva ma tutti i giorni si litiga e questo non va bene”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Di Martedì su La7. “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme da nemici perché ...

Manovra - Zingaretti avverte : “Basta furbizie e piccolezze - non regaliamo Italia alle destre” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, rivolge un appello agli alleati di governo sulla Manovra: "Stop furbizie, ipocrisie, sgambetti, litigi, piccolezze. Ora è tempo di credibilità per ricostruire fiducia e speranza". L'avvertimento è chiaro: "L'incertezza quotidiana è il modo migliore per regalare l'Italia alle destre".Continua a leggere