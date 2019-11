Sono in corso scontri e proteste in tutta la Francia nell’anniversario della prima

Due ex militanti di CasaPound Sono stati condannati per lo stupro di gruppo a Viterbo dello scorso aprile : Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, due ex militanti del partito neofascista CasaPound, sono stati condannati a Viterbo rispettivamente a tre anni e due anni e dieci mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo e lesioni contro una donna di 36

ArcelorMittal - ricorso dei commissari : «Non ci Sono condizioni per il recesso» : Lo 'scudo penale' non è una condizione che consente il recesso del contratto da parte di ArcelorMittal. È questo uno dei punti del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo...

Venti persone Sono state arrestate nel corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca - a Roma : I carabinieri di Roma hanno arrestato 20 persone (15 in carcere e 5 ai domiciliari) nel corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Gli arrestati sono tutti italiani e, secondo le indagini, avrebbero fatto

Terremoto - forte scossa in Centro Italia : paura fino a Roma - Sono in corso le verifiche : paura a Roma dove la scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. Decine le chiamate arrivate in pochi minuti al Numero unico di emergenza Nue 112. Secondo quanto si è appreso, sono circa 50 finora da parte di cittadini spaventati. Al momento non vengono segnalati feriti o danni nella Capitale. Le chiamate stanno arrivando principalmente dal quadrante est. Il Terremoto è stato avvertito anche a Rieti e nel ...

Sanremo 2020 - Tiziano Ferro al fianco di Amadeus : le trattative Sono in corso : "Sarà un festival pieno di sorprese", aveva detto Amadeus, il conduttore dell'edizione di Sanremo 2020. La prima sorpresa potrebbe riguardare la scelta dei co-conduttori. Un uomo e due donne oppure un uomo e una donna, preferibilmente un cantante e un personaggio dello spettacolo, a quanto trapela.

“Sono Giorgia - Sono una madre - Sono cristiana” : il remix del discorso di Meloni diventa una hit virale : “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana“. Questa frase pronunciata con veemenza dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel discorso che ha tenuto durante la manifestazione del centro destra in piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre scorso è diventata il ritornello di “Io sono Giorgia”, una hit che sta spopolando sul web con un video che è diventato virale. A ...

In Iraq Sono in corso nuove proteste - le principali strade di Baghdad Sono state bloccate : A Baghdad, la capitale dell’Iraq, sono in corso nuove proteste contro il governo del primo ministro Abdul Mahdi. I manifestanti hanno bloccato le principali strade della città, gli studenti hanno messo in piedi sit-in nelle loro scuole e gli uffici

Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia 2019 : “L’anno scorso Sono andato forte - sarà una gara impegnativa” : Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, gli ultimi risultati del Dottore non sono stati all’altezza della sua fama ed è sempre stato lontano dai compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo che hanno lottato per le posizioni di vertice negli ultimi appuntamenti. Il centauro di Tavullia è reduce dal mesto ottavo posto nel GP d’Australia e spera di dare una chiara inversione di ...

MotoGp – Valentino Rossi pronto per Sepang : “gara provante per il fisico - ma l’anno scorso Sono andato forte” : Valentino Rossi si mostra fiducioso in vista della gara di Sepang: il ‘Dottore’ spera di poter risultare competitivo come l’anno scorso Lasciata l’Australia, la MotoGp resta in Asia e fa tappa in Malesia. Archiviato il deludente ottavo posto di Phillip Island, Valentino Rossi guarda con maggior fiducia al weekend di Sepang. Il ‘Dottore’ spera di risultare veloce come nella gara della scorsa stagione, ...

Il Paradiso delle Signore : si Sono sposati gli attori Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso : Il Paradiso delle Signore cast: matrimonio tra Federica De Benedittis (Roberta) e Giulio Maria Corso (Antonio) Fiori d’arancio sul set de Il Paradiso delle Signore. Domenica 27 ottobre sono convolati a nozze due attori della soap opera di Rai Uno. Stiamo parlando di Federica De Benedittis (la Venere Roebrta) e Giulio Maria Corso (Antonio Amato). […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: si sono sposati gli attori Federica De ...

In Bangladesh 16 persone Sono state condannate a morte per l’omicidio della studentessa bruciata viva lo scorso aprile : In Bangladesh 16 persone sono state condannate a morte per l’omicidio di Nusrat Jahan Rafi, studentessa di 19 anni bruciata viva il 6 aprile, alcuni giorni dopo aver denunciato per molestie sessuali il preside della scuola coranica che frequentava a Feni,

Insigne : “Sono corso verso Ancelotti perché mi ha sempre dato fiducia” : Nel post partita di Salisburgo-Napoli ai microfoni di Sky è intervenuto Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha parlato dell’esclusione dai titolari contro gli austriaci e della scelta di Ancelotti di farlo partire dalla panchina. “Ero sereno perché accettiamo le scelte del mister. Sono andato in panchina tranquillo. C’è bisogno di tutta la squadra e oggi non solo io ho fatto gol, ma hanno dato il loro contributo tutti, ...