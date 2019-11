Quartararo non si ferma più | pole a Valencia davanti a Marquez

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Contento del secondo posto - oggi Quartararo non era battibile” : 32 millesimi dividono Marc Marquez dalla pole position del Gran Premio di Valencia 2019 della MotoGP. Un risultato che lo spagnolo accetta con il sorriso sulle labbra, superato solamente da uno scatenato Fabio Quartararo, unico vero rivale dei sabato di questo campionato per il Cabroncito. Una buona base di partenza in vista di domani per il campione del mondo, che accetta di buon grado la piazza d’onore in questo sabato del circuito ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : la crescita per gradi di Franco Morbidelli. Quartararo resta davanti - ma non più così distante : La Yamaha monopolizza tutta la prima fila del Gran Premio di Malesia 2019 grazie a qualifiche letteralmente scintillanti. La moto di Iwata continua a mettere in mostra miglioramenti concreti ed i piloti se ne stanno giovando in misura sempre maggiore. Senza il dominio di un “cannibale” come Marc Marquez le vittorie sarebbero arrivate numerose, ma per il momento non possono fare altro che accontentarsi di pole position o buoni ...

MotoGp - Viñales felice in Malesia : “passo gara ottimo - ma non sarà facile battere Quartararo in Qualifica” : Lo spagnolo ha parlato dei risultati ottenuti nelle libere in Malesia, esprimendo il proprio punto di vista Sensazioni positive per Maverick Viñales in Malesia, la prima giornata di libere sorride allo spagnolo sia per quanto riguarda il passo gara che per il time-attack. Alessandro La Rocca /LaPresse Fiducia e tanta determinazione nelle parole del rider della Yamaha ai microfoni di Sky Sport MotoGp, parole che sottolineando l’ottimo ...

MotoGp - Quartararo insaziabile : “il tempo di oggi non basta per la pole. Yamaha ufficiale nel 2020? Sono felice” : Il francese ha commentato la grande giornata conclusa oggi in Malesia, caratterizzata dal miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere Fabio Quartararo è senza dubbio il protagonista della prima giornata di libere del Gran Premio della Malesia, il francese infatti ha chiuso al comando entrambe le sessioni, firmando anche il nuovo record della pista. AFP/LaPresse Riferimenti cronometrici però che non lasciano ...

VIDEO MotoGP - GP Australia. Fabio Quartararo : “Fortunato a non avere rotto nulla - domani proverò nella FP3” : Fabio Quartararo è caduto durante le prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il centauro della Yamaha è scivolato sul bagnato e si è infortunato ma non si tratta di nulla di grave come ha ribadito egli stesso ai microfoni di Sky: “Sto più o meno bene, sono fortunato a non avere rotto nulla. Volevo provare a fare la FP2 ma mi hanno detto che non è possibile guidare, domani ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Fabio Quartararo non ha fratture. Contusione per il francese - punta alle qualifiche : Non ci sono fratture per Fabio Quartararo dopo la caduta avvenuta durante le prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Il francese è scivolato sul bagnato, l’high-side alla curva Siberia è stato brutto e la gamba sinistra del soprannominato Diablo è rimasta incastrata sotto la Yamaha M1. Il centauro transalpino non ha preso parte alla seconda sessione di prove ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Australia 2019 : “Yamaha molto forte qui - il bagnato non mi fa paura” : Il titolo di rookie of the year 2019 Fabio Quartararo l’ha già portato a casa ma il talentuoso francese è pronto a stupire ancora di più in questo finale di stagione e magari andare anche a caccia della prima vittoria in carriera nella classe regina. La M1 dovrebbe andare molto forte su questa pista e quindi potrebbe esserci davvero un’ottima chance per vincere. “Sì, la Yamaha si trova molto bene in questo circuito ma dobbiamo vedere ...

MotoGP - GP Australia 2019 : gerarchie ribaltate in casa Yamaha. Come Fabio Quartararo ha ottenuto lo status di prima guida con una moto non ufficiale : Quattro pole position, dieci prime file, quattro secondi posti e due terzi: sono questi i numeri del 2019 in motoGP del francese Fabio Quartararo. Il “Luke Skywalker” della classe regina è la nuova speranza contro “L’Impero” Honda guidato dallo spagnolo Marc Marquez, vincitore anche quest’anno del titolo mondiale (ottavo in carriera e sesto in top-class) e assai prodigo nell’aggiornare le sue statistiche da record. Tuttavia, da par ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Morbidelli e Quartararo danno una lezione a Vinales e Valentino Rossi. La Yamaha non ufficiale si conferma più performante : Si dice che talvolta l’allievo superi il maestro. Nel caso del team Yamaha Petronas si può ormai dire che la squadra satellite della scuderia di Iwata stia attentando alla leadership in pista dei “cugini” e lo ha dimostrato anche oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente che va a dare ulteriore fiducia ad un gruppo già di suo in ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : la crisi senza fine di Valentino Rossi. Le gomme non funzionano - sprofonda a 19 secondi da Fabio Quartararo! : Valentino Rossi chiude il Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP con il morale sotto i tacchi ed una ennesima prestazione decisamente insufficiente, sua e di una Yamaha che proprio non riesce a guidare a dovere. Dopo un avvio di campionato tutto sommato incoraggiante, il “Dottore” si è fermato. Di botto. L’aspetto più preoccupante è che mentre all’inizio era l’unico a sfruttare la M1 (ricordiamo i due secondi ...