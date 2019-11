L’Inter | «La lettera di minacce è arrivata a noi | non a Conte»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 16 novembre 2019) È un po’ come il MasterMind, è stato indovinato il colore ma non la posizione. Lacon lead Antonioeffettivamente esiste, nonostante la smentita della moglie che l’ha etichettata come bufala. Notizia che è stata data questa mattina in esclusiva dal Corriere della Sera. Con una dichiarazione all’agenzia Ansa, l’Inter ha precisato che: In relazione alle notizie pubblicate oggi, l’Inter precisa che Antonionon ha ricevuto personalmente alcunaminatoria e, di conseguenza, non si e’ recato in prima persona a sporgere denuncia. È stato il club a ricevere unae, come da prassi in questo genere di situazioni, ha provveduto a rivolgersi alle autorità competenti. Sulla, che secondo il Corriere della Sera,neva un proiettile, indaga la Procura della Repubblica di Milano peraggravate. L'articolo ...

