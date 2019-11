Ex Ilva | Gasparri | ‘M5S abolisce lavoro non povertà’

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘L’iniziativa della magistratura milanese sulla exsegna il fallimento degli ultimi governi. I grillini sono degli unni devastatori, guidati da nullità come la Lezzi, che scatena il caos solo perché cacciata dal governo dove era incredibilmente entrata. Ma che dire del Pd, che con l’allora suo Calenda ha individuato la Arcelor Mittal oggi in fuga? Per quanto incoraggiata dalla cancellazione della clausola penale per opera di Di Maio, Renzi e Zingaretti. Un orrore che cancellae futuro, l’1,4% del pil italiano”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio. “Gli impianti -aggiunge- non devono essere spenti. Il piano della celebre distruggiMorselli va stracciato. Ma occorre una vigorosa iniziativa politica. Le cause annunciate dalle Procure dureranno decenni. Segnale importante, ma si ...

gioalbarosa : RT @La7tv: #tagada ILVA, Maurizio Gasparri (FI): '#Calenda ha prospettato l'arrivo di Mittal come una soluzione. La vecchia politica ha sba… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada ILVA, Maurizio Gasparri (FI): '#Calenda ha prospettato l'arrivo di Mittal come una soluzione. La vecchia politica ha sba… - La7tv : #tagada ILVA, Maurizio Gasparri (FI): '#Calenda ha prospettato l'arrivo di Mittal come una soluzione. La vecchia po… -