Violento terremoto in Indonesia | scossa di M 7 2 | si teme tsunami MAPPE e DATI

Indonesia - Violento terremoto nel mar delle Molucche - tremano Sulawesi e Malaku : Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 novembre 2019, precisamente alle 17.17 italiane (ore 00.17 del 15 novembre all'epicentro) nel cuore dell'Indonesia ed esattamente nel...

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la Francia meridionale alle 11:53 di stamattina. L'epicentro si è verificato nei pressi di Montélimar. La scossa è stata distintamente avvertita a Nîmes, Grenoble, Montpellier e Marsiglia. Si temono gravi conseguenze per i crolli segnalati in molte località della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. Seguiranno aggiornamenti

Violento terremoto in Iran : vittime e feriti : Una violenta scossa di terremoto ha colpito l'Iran nord-occidentali nel cuore della notte, precisamente alle 02.47 locali, ovvero quando in Italia erano le 23.47 di ieri 7 novembre. Secondo i dati...

almeno 5 persone sono morte e 120 risultano ferite in seguito al Violento terremoto magnitudo 5.9 che ha colpito la zona di Mianeh, nel nord-ovest dell'Iran. L'evento sismico si è verificato alle 22:47 UTC di ieri. Quattro villaggi hanno subito gravi danni e si registrano frane in almeno 9 zone dell'area. Numerose le persone hanno scelto di non rientrare nelle case per paura di nuove scosse.

Un Violento terremoto di magnitudo 5.9 ad appena 10km di profondità ha colpito l'Iran settentrionale nella notte, alle 23:47 italiane (l'1:17 della notte locale). L'epicentro è stato localizzato tra le città di Tabriz e Arbadil, non lontano dal confine con l'Azerbaigian. Si temono pesanti conseguenze sulla popolazione della zona epicentrale, da cui al momento non si ha alcun tipo di notizia.

Tremano le Filippine - nuovo Violento terremoto - vittime e crolli vicino Davao : La terra non da' tregua alle Filippine. Una nuova forte scossa di terremoto si è verificata oggi 31 ottobre 2019, alle 02.11 italiane (09.11 all'epicentro), a poco meno di due giorni dall'altra...

Terremoto Violento nelle Filippine : danni - crolli e vittime sull'isola di Mindanao : Terremoto nelle Filippine - Situazione critica sull'isola di Mindanao, colpita ieri pomeriggio da una violenta scossa di Terremoto con epicentro su terraferma e precisamente vicino a Bansalan, poco a...

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.6 è avvenuto oggi, 29 settembre, nella zona al largo del Cile alle 12:57:53 (ora locale) (le 17:57 in Italia) ad una profondità di 13 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell'articolo, le mappe dell'evento sismico.

Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.9 secondo i primi dati locali, ha colpito Istanbul – in Turchia – alle 12:59 italiane di oggi, pochi minuti fa (le 13:59 locali). La scossa s'è verificata nel mare di Marmara, con epicentro vicino la città costiera Silivri, al confine ovest di Istanbul, dove già martedì mattina c'era stato un terremoto di magnitudo 4.7 a cui erano seguite negli ultimi giorni numerose scosse

Violento terremoto in Indonesia : danni e morti alle Molucche : Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 6.5 si è verificata in Indonesia alle 8.46 locali (questa notte in Italia), nella regione di Seram, Isola dell'Arcipelago delle isole Molucche. Secondo...

Violento terremoto in Pakistan : crolli e strade squarciate - ci sono morti e feriti : Una violenta scossa di terremoto si è verificata in Pakistan oggi alle ore 13.01 (italiane). Il sisma ha avuto epicentro nella zona di New Mirpur, provincia di Azad Kashmir, al confine con lo...