Spread schizza a 178 | record dalla nascita del Conte bis

(Di giovedì 14 novembre 2019) Vola lo pread btp/bund che nell’ultima ora della seduta di oggi si è impennato vicino alla soglia dei 180 punti base, su livelli che non si vedevano da fine agosto scorso, prima delladel secondo governo.Dopo un avvio piatto attorno ai 163 punti della chiusura di ieri, il differenziale tra il btp decennale benchmark e il pari durata tedesco si è allargato di oltre dieci punti base nell’ultima ora di seduta chiudendo a 178 punti. In forte aumento, in netta controtendenza rispetto agli altri bond dell’eurozona, anche il rendimento dei titoli decennali italiani che ha chiuso all′1,43%, dall′1,32% di ieri.

