Motorola Razr arriva in Italia in versione smartphone pieghevole a conchiglia

Motorola Razr è lo smartphone pieghevole che tutti aspettavano? Prezzo in Italia : Oggi 14 novembre è il grande giorno del Motorola RAZR, smartphone pieghevole di nuovissima generazione e dispositivo che già rompe gli schemi rispetto ai device con schermo flessibile che abbiamo imparato a conoscere nel 2019. Il brand statunitense, prendendo forte spunto dal passato, si reinventa completamente grazie alle nuove tecnologie. Può essere considerata questa la strada più giusta da intraprendere? Cerchiamo di capirlo. Uno sguardo ...

Il ritorno di Motorola Razr è realtà : (Foto: Motorola) Stessa apertura a conchiglia, stesso bordo marcato nella parte inferiore e stesso charme in grado di oltrepassare due decenni e rimanere sempre attuale. La nuova versione di Motorola Razr è stata ufficializzata nella notte mettendo fine a mesi di voci e indiscrezioni per quello che si può senza dubbio definire come il pieghevole più atteso del 2019. Poche le sorprese per un modello del quale si conosceva già praticamente tutto ...

RAZR 2019 - Motorola reinventa un’icona hi-tech aggiungendo lo schermo pieghevole : Era il 2004 quando Motorola presentò il RAZR V3, un cellulare clamshell, cioè con chiusura a conchiglia, per l’epoca super sottile e super tecnologico, destinato a diventare uno dei maggiori successi di sempre, con oltre 130 milioni di unità vendute. Oggi quell’icona senza tempo dell’hi-tech torna sul mercato in una veste completamente rinnovata ma fedele all’originale. Motorola infatti ha finalmente ufficializzato il ...

Motorola reinventa il mitico cellulare Razr - ma ora ha il display flessibile : Ritorna il leggendario clamshell, un’icona dei cellulari a conchiglia degli anni 2000. Il marchio Usa di proprietà della cinese Lenovo ripropone il Razr e ovviamente dice addio alla tastiera: al suo posto uno schermo pieghevole

Motorola sfida Samsung e Huawei con uno smartphone pieghevole. Torna il Razr : Prima dell'avvento degli smartphone, che hanno rivoluzionato il mercato e spazzato via chi non si è dimostrato pronto a recepire il cambiamento, il Razr di Motorola era un telefonino iconico. All'epoca, e siamo a metà del primo decennio degli anni 2000, si chiamavano ancora così e le app non esistevano se non nella mente di Steve Jobs e di qualche altro visionario. Ora, quasi 15 anni dopo, ...

Lo smartphone pieghevole di Xiaomi avrà un design simile al Motorola Razr - secondo questo brevetto : Il brevetto di un nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi mostra un design a conchiglia che ricorda quello dell'imminente Motorola Razr. L'articolo Lo smartphone pieghevole di Xiaomi avrà un design simile al Motorola Razr, secondo questo brevetto proviene da TuttoAndroid.

Motorola Razr - prezzo e uscita smartphone pieghevole : Dopo l'arrivo del Samsung Galaxy Fold e di Huawei Mate X, anche Motorola sembra pronta ad annunciare il suo smartphone pieghevole. Si dovrebbe chiamare Motorola Razr e sarà presentato nel corso di un evento in programma a Los Angeles il prossimo 13 novembre. Una novità che sancirebbe l'ingresso del brand controllato da Lenovo nel nuovo mondo dei display flessibili – dove l'azienda ha già investito per il ...

Smartphone pieghevole Motorola Razr dal 13 novembre - scacco matto a Huawei e Samsung? : Tra i due litiganti il terzo gode. Il celebre proverbio potrebbe fare al caso dello Smartphone pieghevole Motorola RAZR in opposizione ai device della stessa categoria già sul campo tra alterne vicende, ossia il Huawei Mate X e il Samsung Galaxy Fold. Il nuovo arrivato potrebbe cambiare le carte in tavola e di fatto rompere un duopolio. Lo specifico annuncio per un nuovo evento del brand è stato dato dall'azienda statunitense nelle scorse ...