Il transito di Mercurio visto in 4K non è niente male

Mercurio passa davanti a Sole : concluso lo spettacolo del transito - durato oltre 5 ore [FOTO] : Si è concluso lo spettacolare transito di Mercurio davanti al Sole. L’evento, iniziato alle 13:35 (ora italiana), è terminato alle 19:04. Per quasi 5 ore e mezza, tutti coloro che si sono muniti di telescopio o binocolo, dotati di adeguati filtri di sicurezza per proteggere gli occhi, hanno osservato un piccolo puntino mentre attraversava il disco solare (vedi immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’evento è stato ...

Mercurio in transito davanti a Sole : le immagini LIVE dallo Spazio [FOTO] : Un piccolo puntino nero che attraversa il disco solare: è Mercurio, il pianeta più interno del Sistema Solare che oggi è protagonista di un raro transito. L’evento celeste si verifica solo circa 13 volte in un secolo, e non lo rivedremo fino al 2032. Il pianeta ha fatto la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e buona parte del suo lento movimento si potrà seguire fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando ...

Oggi il transito di Mercurio : la diretta streaming dall’Italia del Virtual Telescope [VIDEO LIVE] : Il transito di Mercurio davanti al Sole avviene Oggi, 11 novembre 2019. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, ...

Oggi il transito di Mercurio : la diretta streaming del Telescopio Galileo dalle Canarie [VIDEO LIVE] : Oggi, 11 novembre, va in scena il transito di Mercurio davanti al Sole. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, ...

Oggi il transito di Mercurio davanti al Sole : la diretta della NASA [LIVE] : Il transito di Mercurio davanti al Sole avviene Oggi, 11 novembre 2019. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, ...

Il transito di Mercurio e come vederlo : Il pianeta più piccolo del sistema solare passerà davanti al Sole: per osservarlo procuratevi un binocolo o un telescopio, e occhio alla vista

Cosa possiamo imparare dal transito di Mercurio davanti al Sole : di Luca Nardi Il mattino del 7 novembre 1631 l’astronomo francese Pierre Gassendi osservò e documentò per la prima volta un transito di Mercurio di fronte al Sole. In una stanza buia, utilizzò un piccolo telescopio per proiettare l’immagine della nostra stella su uno schermo e seguire il moto di quel puntino nero sul suo disco. Dopo quel giorno, sono avvenuti altri 53 transiti, l’ultimo dei quali avviene nella giornata di oggi, 11 novembre ...

Oggi il transito di Mercurio - tutto quello che c’è da sapere : come e quando vedere il fenomeno - anche in diretta streaming : L’11 novembre 2019 nei cieli italiani va in scena, nuvole permettendo, il transito di Mercurio davanti al Sole. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e ...

transito di Mercurio sul disco solare : osservazioni e proiezioni al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : In occasione del raro fenomeno astronomico del Transito di Mercurio sul disco solare che avverrà lunedì 11 novembre, il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria propone, al pubblico e alle scuole, osservazioni guidate al telescopio e proiezioni in 3D. Mercurio è un pianeta roccioso, il più piccolo e più vicino al Sole. Nella mitologia, è il messaggero degli dei con i calzari alati che per la sua velocità e destrezza divenne anche il protettore ...

Domani il transito di Mercurio : quando e come vedere la micro-eclissi di Sole - ORARI e INFO UTILI : Domani appuntamento con un raro evento astronomico: la micro–eclissi di Sole causata dal transito di Mercurio innanzi alla nostra stella. L”ultima volta 3 anni fa, il 9 maggio 2016, e per osservare di nuovo il fenomeno dovremo attendere altri 13 anni, il 2032. “Mercurio sarà perfettamente allineato fra la Terra e il Sole“, ha spiegato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “Dalla ...

“Il transito di Mercurio sul disco del Sole” : la Puglia alla scoperta dello spazio : La Società Astronomica Pugliese e l’Osservatorio Astronomico della Murgia-Solinio invitano il pubblico lunedì 11 novembre 2019° a Castel del Monte per seguire le fasi del transito del pianeta Mercurio sul disco del Sole. Un telescopio solare e alcuni telescopi e binocoli dotati di appositi filtri saranno posizionati sulla spianata del Castello – lato sud (l’ingresso guarda a est) – liberamente accessibile a piedi, per osservare il fenomeno ...

transito di Mercurio : tutto quello che c’è da sapere sul pianeta più “eccentrico” del Sistema Solare : Mercurio è di sicuro il pianeta più “eccentrico” del Sistema Solare: ciò non solo in riferimento alla sua orbita, meno circolare rispetto a quella degli altri pianeti, tanto peculiare da essere usata da Albert Einstein per verificare le previsioni della sua teoria della Relatività generale ed essere stata al centro del dibattito scientifico di inizio secolo. È un pianeta “terrestre”, il più piccolo e più vicino al Sole: la sua superficie – ...

Il transito di Mercurio sul disco solare - un evento imperdibile : come e quando vederlo dall’Italia : La data è lunedì 11 novembre, l’orario, qui in Italia, va grosso modo dalle 13:35 al tramonto: è l’appuntamento con il fenomeno astronomico dell’anno, il transito di Mercurio sul disco solare. Un evento non frequente: avviene in media 13 volte ogni secolo, sempre nei mesi di maggio o novembre, l’ultimo si è verificato il 9 maggio 2016 e per il prossimo occorrerà attendere 13 anni. Un evento che le astronome e gli astronomi dell’Inaf – ...

Astronomia - l’11 novembre il transito di Mercurio : tutte le INFO sull’evento celeste e perché è così raro : Lunedì 11 novembre, avverrà un raro evento astronomico: il transito del pianeta Mercurio davanti al disco del sole. Si tratta di un evento relativamente raro da vedere dalla Terra. Dalla nostra prospettiva, sono possibili solo i transiti di Mercurio e Venere. Questo evento sarà il 4° di 14 transiti di Mercurio che si verificheranno nel XXI secolo. I transiti di Venere, invece, si verificano in coppia, con oltre un secolo a separare ciascuna ...