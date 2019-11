Grand Prix pattinaggio artistico | Rostelecom Cup 2019 | come vederla in tv e streaming

Ginnastica - Grand Prix 2019 : tutti i partecipanti dell’Italia. Ci sono le Farfalle - le Fate e Lodadio : che show a Milano : Sabato 23 novembre (dalle ore 15.30) si svolgerà il Grand Prix di Ginnastica, l’edizione 2019 della consueta kermesse che chiude la stagione della Polvere di Magnesio e che quest’anno si preannuncia ancora più spettacolare visto che andrà in scena nella magica cornice dell’Allianz Cloud di Milano e che si assegnerà il Trofeo dei 150 anni (proprio in questa occasione la Federazione concluderà i festeggiamenti durati per tutto il ...

Tuffi - Grand Prix Gold Coast 2019 : la Cina recita il solito ruolo di dominatrice : Si è completato a Gold Coast in Australia il settimo appuntamento del Grand Prix 2019 di Tuffi. Una prova che ha visto il dominio di Cina e Malesia, che si sono spartite le vittorie nelle varie gare. Da sottolineare come in molte prove di sincro erano presenti uno o al massimo due coppie. Nelle gare individuali tra trampolino e piattaforma c’è stato una supremazia schiacciante della squadra cinese. Un poker di successi per la Cina, che ha ...

Pattinaggio di figura - Cup Of China 2019 : il riscatto di Matteo Rizzo - l’incubo del lutz nel singolo femminile. Le impressioni della quarta tappa del Grand Prix : Non è stata una tappa semplice la Cup Of China 2019, quarto appuntamento della venticinquesima edizione del Grand Prix di Pattinaggio di figura, andata in scena la scorsa settimana presso l’Hauxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). In generale il livello dei partecipanti è risultato più basso rispetto agli appuntamenti precedenti; tuttavia non sono mancate emozioni e spunti di riflessione. Per ciò che concerne i colori azzurri ...

Cup of China 2019 - Grand Prix pattinaggio artistico (9 novembre) : orari delle gare e startlist. I partecipanti e l’ordine di discesa : Ancora qualche ora e andrà in scena l’atto finale della Cup Of China 2019, quarto appuntamento della serie ISU Grand Prix di pattinaggio artistico quest’anno in fase di svolgimento presso l’Hauxi Culture and Sports Center di Chongqing. La giornata si aprirà con la free dance della danza sul ghiaccio, con Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov pronti ad archiviare la pratica posizionandosi davanti agli statunitensi Madison ...

Cup of China 2019 - Grand Prix pattinaggio artistico (8 novembre) : orari delle gare e startlist. I partecipanti e l’ordine di discesa : Mancano poche ore all’inizio della Cup Of China, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura, al via a partire dalle ore 8:30 italiane di venerdì 8 novembre. Nella prima parte della giornata inaugurale, dove andranno in scena come di consueto i segmenti più brevi, a rompere il ghiaccio saranno i danzatori, con Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov intenzionati a prendere il largo rispetto agli inseguitori ...

Cup of China 2019 - Grand Prix pattinaggio artistico : come vederla in tv e streaming. Orari e programma - la guida sulla RAI : Mancano poco più di quarantotto ore all’inizio della Cup Of China, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio artistico che andrà in scena da venerdì a 8 novembre a domenica 10 presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina). Previste come sempre Grande emozioni; nello specifico assisteremo alla Grande sfida tra Anna Shcherbakova, pronta a staccare il pass per la Finale di Torino dopo il trionfo ...

Curling - l’Italia ha vinto il Grand Prix Inter : Retornaz e compagni verso gli Europei : L’Italia ha vinto il Grand Prix Inter andato in scena nel weekend a Berna (Svizzera). La Nazionale maschile di Curling si è imposta in questo prestigioso torneo e ha fatto centro nell’ultimo appuntamento agonistico prima degli Europei che si disputeranno a Helsinborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un fine settimana perfetto vincendo tutte le partite. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano ...

Pattinaggio artistico - Cup of China Grand Prix 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo un anno di pausa torna la Cup Of China, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura in programma da venerdì 8 novembre a domenica 10 presso la Chongqing Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing. In questo appuntamento ritroveremo Matteo Rizzo, in cerca di riscatto dopo la prestazione opaca di Skate Canada; il pattinatore delle Fiamme Azzurre sfiderà avversari preparati come Bojang Jin, pronto a fare bene ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : il passaggio di consegne di Zagitova a Kostornaia - il coraggio di Guignard-Fabbri. Le impressioni della terza tappa del Grand Prix : È stata una tappa di difficile lettura l’Internationax De France 2019, terzo appuntamento della serie ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura andata in scena lo scorso fine settimana presso il contestassimo ghiaccio della Patinoire Polesud di Grenoble (Francia). Una pista con parecchi problemi quella Francese, la quale ha mietuto vittime in tutte quattro le specialità a causa soprattutto del fondo molle e pregno di pozze d’acqua; in ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Lione 2019 : il Grand Prix Freestyle va ad Isabell Werth : Rivincita dopo il Grand Prix a Lione, in Francia, dove si è disputato il Grand Prix Freestyle della tappa della World Cup di Dressage. Oggi sui 14 partecipanti che avevano superato la prima scrematura, si è imposta l’amazzone tedesca, clamorosamente sconfitta ieri, Isabell Werth, su Emilio, con la sensazionale percentuale di 87.090. Messa in riga l’amazzone britannica Charlotte Dujardin su Mount St John Freestyle, vincitrice nel ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Lione 2019 : il Grand Prix va a Charlotte Dujardin : Si è disputato ad Lione, in Francia, il Grand Prix della tappa della World Cup di Dressage, che domani culminerà con il Grand Prix Freestyle che chiuderà il programma. Oggi sui 14 partecipanti, si è imposta l’amazzone britannica Charlotte Dujardin su Mount St John Freestyle, che ha sfiorato quota 80 con il punteggio di 79.978. Messi in riga due amazzoni tedesche: clamorosamente sconfitta la dominatrice della specialità, Isabell Werth, ...

Pattinaggio di figura – Tutto pronto per l’Isu Grand Prix : l’Italia a Grenoble : Da domani gli Internationaux de France con gli azzurri Ghilardi-Ambrosini tra le coppie di artistico e Guignard-Fabbri nella danza, questi ultimi in dubbio fino alla vigilia. Marco prova a stringere i denti dopo l’infortunio al polso destro di un mese fa Riparte domani da Grenoble, in Francia, lo spettacolo dell’ISU Grand Prix. Agli Internationaux de France, terzo appuntamento della stagione del circuito internazionale, al via ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Grenoble 2019 : orari del fine settimana - palinsesto tv e streaming : Ultimi preparativi alla Patinoire Polesud di Grenoble, stadio del ghiaccio francese che ospiterà a partire da domani venerdì 1 novembre gli Internationaux De France, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. Ricchissimo il menu in tutte le specialità: nel singolo femminile assisteremo infatti all’intrigante scontro tra la Campionessa Olimpica Alina Zagitova e la talentuosa connazionale al primo anno tra i ...

Pattinaggio di figura - Skate Canada 2019 : la devozione di Yuzuru Hanyu - l’incredibile talento di Alexandra Trusova. Le impressioni della seconda tappa del Grand Prix : Lo spettacolo andato in scena lo scorso fine settimana al Prospera Place di Kelowna, impianto sportivo canadese teatro di Skate Canada 2019, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura, è stato superiore alle aspettative. In tutte le specialità infatti gli atleti coinvolti hanno alzato l’asticella delle prestazioni registrando nuovi record suscitando interesse e, in alcuni casi, stupore. Il protagonista assoluto ...