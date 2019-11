Ginnastica | la scomparsa di Melanie Coleman | la tragica morte mentre si allenava Chi era

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Moriresi sta facendo la cosa che ami di più, andarsene quando stai praticando il tuo sport preferito, scomparire all’improvvisoti stai allenando in palestra durante un pomeriggio come tanti altri. Unafatalità ci ha portato viaad appena venti anni, un drammatico incidente ha tolto la vita a questa ragazza piena di vita proveniente da Milford (Connecticut, USA). Ladi questa giovane, dovuto ai traumi che avevano fatto seguito a una caduta dalle parallele asimmetriche (lesione del midollo spinale), ha gettato nello sconforto tutto l’universo della Polvere di Magnesio anche perché di incidenti mortali fortunatamente non ce ne sono mai stati nella storia recente (la sovietica Elena Mukhina si fratturò il rachide cervicale nel 1980 eseguendo il salto Thomas al corpo libero e rimase paralizzata, l’incidente fece ...

