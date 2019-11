Da Ilva al capogruppo | M5S in rivolta L’idea di un «cordone» intorno a Di Maio

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il capo politico reagisce: «Chi è interessato al gioco degli altri e del sistema può accomodarsi in un partito, basta polemiche inutili». Ma i malumori non si placano e alla Camera continua l’impasse sul presidente dei deputati: la partita potrebbe anche restare congelata fino a gennaio

borghi_claudio : Ora informativa su ILVA alla Camera. Per la Lega parlerà il nostro capogruppo @MolinariRik - cristinapasque : RT @LaNotiziaTweet: Il #Governo non cadrà sull'#Ilva. E ora il Movimento prova a trovare la coesione. Alla Camera manca ancora il capogrupp… - PPicerni : Il Governo non cadrà sull’Ilva. E ora il Movimento prova a trovare la coesione. Alla Camera manca ancora il capogru… -