Palermo : protesta vigili del fuoco - 15 novembre sit in in prefettura : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Le somme approvate dal Consiglio dei Ministri insufficienti per il rinnovo del contratto, il riconoscimento della categoria di lavoro usurante, la mancata tutela per gli infortuni e malattie professionali da parte dell’Inail e l’equiparazione con gli altri corpi dello Stato del comparto sicurezza. Sono solo alcuni dei punti della protesta che porterà i vigili del fuoco di Palermo, così come in ...

Università : protesta studenti Palermo - domani corteo sino all’Ars : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il Comitato spontaneo di mobilitazione studentesca (Csms) scenderà in piazza domani, martedì 12 novembre, per chiedere al governo regionale maggiori risorse per il diritto allo studio. Il concentramento è alle 9.30, davanti ai cancelli dell’Università (Edificio 12) da dove gli studenti – saranno presenti anche rappresentanti di altre sigle e i tre membri rappresentativi della componente ...

Tutela della salute pensionati : la protesta dei sindacati il 16 ottobre a Palermo : La mancanza di un tavolo dedicato a salute e tematiche sia sociali che sanitarie: questo lo scopo cardine della manifestazione indetta il prossimo 16 ottobre dalle sigle sindacali Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil Sicilia, che si terrà a Palermo, di fronte all'assessorato regionale alla salute, in via Ottavio Ziino, 24, per protestare su queste tematiche di fondamentale importanza. Un sit-in per il diritto alla salute La manifestazione avrà inizio ...

Mafia : Palermo - protesta lavoratori ex gruppo Aiello : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Sit in di protesta questa mattina, davanti alla prefettura di Palermo, dei 140 lavoratori delle aziende confiscate del gruppo Aiello. Da tre anni, dalla data del licenziamento da parte dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, i lavoratori attendono il pagamento de

Mafia : Palermo - protesta lavoratori ex gruppo Aiello (2) : (AdnKronos) – “Da tre anni aspettiamo le mensilità, il tfr e le competenze finali che spettano a un lavoratore ‘ dice un operaio dell’ex Ati Group – Non è comprensibile che lo Stato ci tratti così. Abbiamo chiesto prestiti ai nostri fratelli, genitori, cugini e ora li dobbiamo restituire. Le somme ci servono per pagare i debiti contratti in questi tre anni. Lo Stato ha spostato il debito da noi ai nostri ...