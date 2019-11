Luigi Di Maio è pronto ad aprire una crisi di governo sullo scudo penale ad Arcelor Mittal

Luigi Di Maio : “Mario Draghi Presidente della Repubblica? Non tiriamo la giacca a Mattarella” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Fuori dal coro' commenta l'ipotesi che l'ex governatore della Bce Mario Draghi possa essere eletto al Quirinale nel 2022: "Non mi sbilancio: abbiamo ancora un capo dello Stato nel pieno esercizio delle sue funzioni, e sarebbe come tirare la giacca a Mattarella".Continua a leggere

Michele Giarrusso cancella Luigi Di Maio : "C'è la fila per cacciarlo dal M5s" : Michele Giarrusso, senatore dei 5 Stelle, intervistato da Affaritaliani.it spiega che: "Renzi il vero problema dell'Italia e che nell'M5S, c'è la fila per cacciare Di Maio". Alla domanda sulla notizia dell'emendamento di Italia Viva che ripristina per l'Ilva lo scudo penale, Giarrusso risponde: "Ren

Ilva - Mario Lavia a Coffee Break : "Luigi Di Maio non è credibile - non riesce neanche a dirigere i suoi" : Giuseppe Conte nel caos ArcelorMittal ci ha messo la faccia. Parola di Mario Lavia che, alle telecamere di Coffee Break, ha denunciato "un governo privo di linea politica". Per non parlare di Luigi Di Maio che sulla questione ex Ilva si è mostrato per quello che è: "Aveva detto che il problema era r

Alessandra Ghisleri e i sondaggisti contro Luigi Di Maio : "Che errore non correre in Emilia Romagna" : Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle stanno pensando seriamente di non presentarsi alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Un grosso "errore", secondo i sondaggisti. Una scelta che avrà delle pesanti conseguenze. "I flussi ci dicono che i 5S, alle elezioni umbre, hanno subito una visibilissima f

Vittorio Feltri ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro : l'incrocio pericoloso per Luigi Di Maio : Fuori Dal coro riscuote sempre più successo. Il programma di Mario Giordano non viene premiato solo per "l'insolito format", ma anche per gli ospiti che ad ogni puntata propone. Domani, martedì 12 novembre in prima serata su Rete 4, ci sarà niente di meno che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Luigi Di Maio domani a Unomattina (Anteprima Blogo) : Parte domani, subito dopo l'edizione delle ore 8 del Tg1, uno spazio all'interno di Unomattina in cui verranno intervistati tutti i leader dei principali partiti italiani. Ospite della puntata di domani mattina, lunedì 11 novembre 2019, il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio.Il ministro degli affari esteri si sottoporrà ad una lunga intervista che occuperà tutto il blocco 8:35-9:00 dello storico contenitore del mattino. Lo spazio è ...

M5s - la Carbonari scarica Luigi Di Maio : "A braccetto con un sistema marcio" - lascia il partito : La caduta delle Cinque Stelle è continua, incessante, drammatica per Luigi Di Maio. Il capetto politico, ora, deve fare i conti con una nuova uscita di scena: si tratta di quella di Maria Grazia Carbonari, consigliere regionale in Umbria nella passata legislatura e capolista M5s all'ultima tornata e

Bruno Vespa - la rivelazione : "Chi sono i duri e puri che remano contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio" : "Da allora cominciarono i guai", scrive Bruno Vespa. Da quando il Movimento 5 stelle ha debuttato "nel mondo profano" dei palazzi e del governo. Perché, continua su Il Giorno il direttore di Porta a porta, "il M5S è come quegli indigeni che quando vengono a contatto con gli occidentali, non avendone

Giuseppe Conte - lo sfogo sull'Ilva : "Non so più che fare". E ora Luigi Di Maio minaccia la crisi : Non è "un superuomo", non ha "la soluzione in tasca". Giuseppe Conte, il capo del governo, non sa nemmeno lui che cosa deve fare sull'Ilva. Arrivato a Taranto per incontrare gli operai, il premier sembra nel panico. Dopo l'emendamento del Movimento 5 stelle che aboliva lo scudo penale per i vertici

Emilia Romagna - sondaggio-choc per Luigi Di Maio : il M5s vale il 7 per cento : M5S, accreditato al 7% in Emilia Romagna, sono sempre più intenzionati a correre da soli alle prossime regionali. Dalla prima riunione sul territorio tra attivisti e consiglieri regionali del M5s è emersa la volontà di non allearsi con nessuno in vista del 26 gennaio. «Il Movimento 5 Stelle alle pro

ArcelorMittal - Luigi Di Maio : "Se il Pd presenta un emendamento sullo scudo penale è un problema per il Governo" : “La linea di Conte è quella che ha permesso di smascherare A.Mittal” sullo scudo penale. “Questo tema del pretesto neanche Mittal l’ha usato e ora vedo che una parte del sistema, anche mediatico”, concentrandosi sull’immunità, “invece di stare con i lavoratori dimostra di stare con Mittal”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine della riunione con i ministri del ...

Luigi Di Maio ai ministri : "Non riesco a gestire Barbara Lezzi". E il Pd Provenzano sbotta : Nel M5s comanda l'ala dei fanatici. Questo il sunto del retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale. E Luigi Di Maio ora è accerchiato. Il giornalista dà conto degli sfoghi del capo politico grillino, il quale lamenta di non riuscire più a gestire i suoi. In particolare sul caso dell'Ex I

Ilva - Luigi Di Maio non tiene più i suoi parlamentari - ammutinamento a un passo. E lui fa l'ecumenico : “Noi dobbiamo tenere la linea del Movimento, e la linea va decisa tutti insieme. Non è il momento di procedere a strappi”. È un Luigi Di Maio che si riscopre ecumenico nei giorni dell’abbandono di Ilva. Un gioco a rimpiattino con il Pd. Ieri notte, nel corso di un drammatico Consiglio dei ministri, i Dem hanno tirato fuori la volontà di approvare subito lo scudo penale per le acciaierie di Taranto. Il capo ...

Movimento 5 stelle - la senatrice Elena Fattori lascia (e attacca Luigi Di Maio) : Era nell'aria, oggi c'è l'ufficialità: "Passo al Gruppo Misto, ma continuo a sostenere il governo. Non ho lasciato il...